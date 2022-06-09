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Безкоштовне розмитнення авто в Україні збираються скасувати з 1 липня: що запропонують натомість

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Фото: Волинь 24 | Скасування нульового розмитнення розглянуть у Верховній Раді наступного тижня

Парламентський комітет підтримав якнайшвидше повернення всіх митних платежів при ввезенні автомобілів. Паралельно в Кабміні розробляється новий закон про спрощену розмитнення авто онлайн.

Верховна Рада вже наступного тижня має розглянути урядовий законопроєкт №7418 про скасування безкоштовного розмитнення авто. Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав його, повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

На засіданні Комітету 19 його членів проголосували за проєкт закону, а 4 — проти. У разі його прийняття розмитнення авто в Україні стане платним уже з 1 липня.

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Розмитнити авто можна буде через програму "Дія"
Фото: censor.net

У Кабміні мотивують таке рішення бажанням наповнити бюджет. Як відомо, міністр фінансів Сергій Марченко закликав повернутися до довоєнного оподаткування.

В Україні запрацює розмитнення авто у смартфоні

На зміну нульовому розмитненню прийде спрощене. У Кабміні вже працюють над новим законопроєктом, який дозволить розмитнювати транспорт за прискореною процедурою через додаток держпослуг "Дія".

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Нагадаємо, акциз, мито та ПДВ при імпорті авто для фізичних осіб скасували з 9 квітня. За два місяці в Україну ввезли понад 140 тис. "євроблях". Більшість з них — недорогі вживані авто вартістю до 5000 доларів, хоча розмитнили безкоштовно і недешеві суперкари.

Кабмін давно вже пропонує скасувати безкоштовне розмитнення. Раніше на кордоні було введено обмеження на ввезення авто.

Також Фокус писав, що завдяки нульовому розмитненню ринок вживаних авто в Україні продемонстрував непоганий ріст і перевищив минулорічні показники.