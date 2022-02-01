Розмитнення авто в смартфоні: у Кабміні розповіли, коли воно запрацює
Розмитнити авто можна буде через портал Дія. Для запуску нового сервісу потрібні зміни до законодавства.
Уже цьогоріч в Україні може запрацювати розмитнення авто онлайн. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляють Факти.
Розмитнити автомобіль не виходячи з дому можна буде через додаток державних послуг Дія. За словами Михайла Федорова, нову функцію буде запущено до кінця 2022 року — після того, як Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів анонсував онлайн-розмитнення минулого року й у вересні прийняв відповідну ухвалу, що дозволяє її запустити. Спочатку планувалося, що це буде пілотний проєкт і він пропрацює до 31 грудня 2023 року.Важливо
Наразі розмитнення у смартфоні перебуває на стадії тестування. Воно здійснюється повністю в автоматичному режимі. Через програму "Дія" можна завантажити всі документи на транспортний засіб, заповнити необхідні бланки, а потім сплатити онлайн усі митні збори та податки.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні різко подорожчало розмитнення — платити доведеться на 20% більше. Через це склади українських портів заставлені не затребуваними авто.