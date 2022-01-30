Покупці не хочуть купувати автомобілі за вартістю, яка може вдвічі перевищувати ринкову. У зв'язку із цим збитки загрожують як державі, так і бізнесу.

Порт "Чорноморськ" на Одещині виявився перевантажений корейськими автомобілями. Якщо найближчим часом звідти не вивезуть близько тисячі машин, наступну партію авто вивантажити буде нікуди, що призведе до збитків підприємства. Про це повідомляє портал "Ділова Одеса".

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За даними журналістів, у п'ятницю, 28 січня, в порт було вивантажено 1432 авто, тоді як там вже зберігалося близько 1200 машин корейського виробництва. При цьому вже на початку лютого порт прийме ще одне судно з 1308 нових і вживаних авто на борту. Проте розмістити наступний вантаж буде нікуди, якщо протягом тижня зі складу не вивезуть близько 1,2 тис. машин.

Така ситуація виникла через те, що були підвищені індикативні ціни — показник, який використовується на митниці замість реальних цін при розрахунку митних зборів та платежів на авто з Південної Кореї.

У зв'язку з проблемою виконувач обов'язків директора "Чорноморська" В'ячеслав Волошин звернувся з листом до в.о. Державної митної служби В'ячеславу Демченку.

Начальник порту з посиланням на клієнтів повідомив, що індикативні ціни на корейські автомобілі було завищено в середньому на 2 тисячі доларів за 1 авто.

Волошин попередив, що затарювання складу вантажем призведе до затримки обслуговування суден та збитків судновласників. Крім цього, вже на лютий 2022 року обсяг відправлення авто з Кореї знизився з приблизно 1400 одиниць у січні до 700.

"Таке зниження вантажопотоку призводить до недоотримання державним підприємством доходів вже у лютому 2022 року у розмірі понад 1 млн гривень", — зазначив начальник порту.

Також Волошин додав, що припинення постачання автомобілів з Кореї цього року може стати причиною недоотримання бюджетом близько 25 млн грн, а недоїмка з ПДВ становитиме понад 5 млн грн.

У зв'язку з цим керівник підприємства попросив голову митної служби вжити заходів щодо вартості розмитнення авто з Кореї, а також посприяти продовженню вантажопотоку з цієї країни, щоб запобігти подальшим збиткам.

Видання USM у свою чергу наводить ціни, які пропонують експортери корейських машин – DongBook та KCM Trade – порівняно з індикативами. Наприклад, Hyundai Sonata 2020 року випуску з митною націнкою коштуватиме покупцеві 15 150 доларів (близько 433 тис. грн), тоді як на ринку вартість становить до 6 600 доларів (приблизно 188,7 тис. грн).

Експортери вже звернулися до Кабінету міністрів та посольства Республіки Корея в Україні із закликом сприяти перегляду індикативних цін на автомобілі.

Нагадаємо, нещодавно журналісти повідомляли, що вартість постачання уживаних авто в Україну зросла цього року майже на 20%.

Також Фокус писав про те, що в 2021 році ринок уживаних машин у країні виріс на 46% — це рекордний показник.