Покупатели не хотят брать подержанные автомобили по стоимости, которая может вдвое превышать рыночную. В связи с этим убытки грозят как государству, так и бизнесу.

Порт "Черноморск" в Одесской области оказался перегружен корейскими автомобилями. В случае, если в ближайшее время оттуда не вывезут около тысячи машин, следующую партию авто выгрузить будет некуда, что приведет к убыткам предприятия. Об этом сообщает портал "Деловая Одесса".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным журналистов, в пятницу, 28 января, в порт было выгружено 1 432 автомобиля, в то время как там уже хранились около 1 200 машин корейского производства. При этом уже в начале февраля порт примет еще одно судно с 1 308 новых и подержанных авто на борту. Однако разместить следующий груз будет некуда, если в течение недели со склада не вывезут около 1,2 тыс. машин.

Такая ситуация возникла в связи с тем, что были повышены индикативные цены — показатель, который используется на таможне вместо реальных цен при расчете таможенных сборов и платежей на авто из Южной Кореи.

В связи с возникшей проблемой исполняющий обязанности директора "Черноморска" Вячеслав Волошин обратился с письмом к и.о. Государственной таможенной службы Вячеславу Демченко.

Начальник порта со ссылкой на клиентов сообщил, что индикативные цены на корейские автомобили были завышены в среднем на 2 тысячи долларов за 1 авто.

Волошин предупредил, что затаривание склада грузом приведет к задержке обслуживания судов и к убыткам судовладельцев. Помимо этого уже на февраль 2022 года объем отправки авто из Кореи снизился с приблизительно 1400 единиц в январе до 700.

"Такое снижение грузопотока приводит к недополучению государственным предприятием доходов уже в феврале 2022 года в размере более 1 млн гривен", — отметил начальник порта.

Также Волошин добавил, что прекращение поставок автомобилей из Кореи в этом году может стать причиной недополучения бюджетом около 25 млн грн, а недоимка с НДС составит более 5 млн грн.

В связи с этим руководитель предприятия попросил главу таможенной службы принять меры в отношении стоимости растаможивания авто из Кореи, а также поспособствовать продолжению грузопотока из этой страны, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.

Издание USM в свою очередь приводит цены, которые предлагают экспортеры корейских машин — DongBook и KCM Trade — в сравнении с индикативами. Например, Hyundai Sonata 2020 года выпуска с таможенной наценкой обойдется покупателю в 15 150 долларов (около 433 тыс. грн), в то время как на рынке стоимость составляет до 6 600 долларов (примерно 188,7 тыс. грн).

Экспортеры уже обратились в Кабинет министров и посольство Республики Корея в Украины с призывом поспособствовать пересмотру индикативных цен на автомобили.

Напомним, недавно журналисты сообщали, что стоимость поставки подержанных авто в Украину выросла в этом году почти на 20%.

Также Фокус писал о том, что в 2021 году рынок б/у машин в стране вырос на 46% — это рекордный показатель.