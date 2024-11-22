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Авто

Ексклюзив із 60-х: знайдено унікальне українське купе "Акула" (фото, відео)

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Фото: скриншот / YouTube | Автомобіль "Акула" виявили у Івано-Франківській області

"Акула" — одна із 11 експериментальних машин, випущених Сіверськодонецьким авторемонтним заводом. Кузов купе виготовлений зі склопластику.

В Івано-Франківській області знайдено справжній раритет – маловідомий український автомобіль "Акула". Останні два десятиліття він стояв під відкритим небом. Про це повідомляє "ТопЖир".

"Акула" — розробка талановитого українського конструктора Миколи Парафенка. Усього у 60-х та 70-х він створив 11 подібних купе, які відрізнялися між собою та мали різні назви. Зокрема, існували "Лань", "Іскра", "Ювілей". До наших днів збереглося 3 чи 4 таких авто.

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Авто відреставрують до оригінального стану
Фото: скриншот / YouTube

Автомобілі планувати випускати на Сіверськодонецькому авторемонтному заводі. Саме там у той час виробляли мікроавтобус "Старт", який став відомим завдяки фільму "Кавказька полонянка".

Як і "Старт", купе "Акула" має кузов зі спеціального пластику дуропласту (із нього також виготовляли кузови Trabant). Це певною мірою врятувало авто, адже металевий кузов заіржавів би.

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Кузов "Акули" виготовили зі склопластика
Фото: скриншот / YouTube

В основі купе лежать шасі, двигун та інші агрегати "Москвича". Утім, також можна помітити решітку радіатора від "Волги" ГАЗ-21 та круглі ліхтарі від "Запорожця".

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Попередній власник, який придбав авто рік тому, розповів, що "Акула" з’явилася в Івано-Франківській області приблизно 25 років тому і в кінці 90-х ще навіть їздила. Потім авто потрапило в ДТП і його не стали відновлювати.

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"Акулу" створив український конструктор Микола Парафенко
Фото: topgir.com.ua

Утім, тепер "Акулу" все ж від реставрує блогер Андрій Осачук. Роботи вже почалися і навіть знайшли "Москвич", який стане донором запчастин.

До речі, нещодавно в Україні виявили знаменитий Mercedes S600 90-х у новому стані.

Також Фокус розповідав, що в Німеччині знайшли "Запорожець" із пробігом 3000 км.