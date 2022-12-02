Авангард по-українськи: історія знаменитого авто з "Кавказької полонянки" (фото)

Мікроавтобус "Старт" у різний час випускали у Сєвєродонецьку, Луганську та Коростені. Його кузов виконаний із пластику, а двигун та шасі запозичені у "Волги" ГАЗ-21.

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У комедії "Кавказька полонянка" можна побачити надзвичайно незвичайний мікроавтобус. Виглядає як іномарка, проте насправді створили його українські майстри. Називається цей мінівен "Старт", а розробили його на Сєвєродонецькій авторемонтній базі у 1963 році. Авангардний дизайн мікроавтобуса розробив художник та інженер Юрій Андрос. Історію автобуса розповіли на сайті Wroom.

[ + – ] Мікроавтобус "Старт" випускали у Сєвєродонецьку, Луганську та Коростені Фото: wikipedia.org

В основі "Старту" лежало рамне шасі "Волги" ГАЗ-21, у неї ж запозичили двигун потужністю 75 к. с. Мікроавтобус вміщував 12 осіб та розганявся до 100 км/год.

Кузов виготовили з інноваційного на той час матеріалу — пластмаси. Річ у тому, що на Луганщині її виробляли відразу кілька підприємств, а от металеві кузовні штампи складної конструкції в області виготовити не могли. Пластиковий кузов виявився дуже міцним та витримав падіння з 12-метрової висоти.

[ + – ] Автобус відрізняється авангардним дизайном Фото: wikipedia.org

Перший екземпляр "Старту" відправили в автопробіг завдовжки 1000 км. Незвичайний автобус демонстрували на виставці досягнень народного господарства, розповідали про нього газети та телебачення, він зацікавив Микиту Хрущова.

[ + – ] Усього зібрали не більш як 200 мікроавтобусів Фото: Carakoom

Однак масовим "Старт" так і не став. Його виготовляли малими серіями через те, що ГАЗ не надто поспішав надавати шасі та двигуни. Здебільшого автобуси складали на замовлення підприємств та організацій.

[ + – ] Салон розрахований на 12 осіб Фото: "За рулем"

Часом доводилося навіть брати запчастини зі старих "Волг", списаних у таксопарках. Перешкодою для розвитку перспективного проєкту стали радянська бюрократія та відсутність підтримки з боку влади.

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Як правило, "Старти" використовувалися як маршрутні таксі або розвозили працівників різних підприємств. Один мікроавтобус обладнали потужною радіостанцією із гучномовцями.

[ + – ] Автобус став знаменитим завдяки фільму "Кавказька полонянка" Фото: скриншот / YouTube

Згодом виробництво "Старту" налагодили на Луганському автоскладальному заводі, а 1967 року перенесли до Коростеня Житомирської області. Загалом, за різними даними, до 1970 їх виготовили від 150 до 200 штук. Сьогодні це справжній раритет, адже донині збереглися одиниці цих унікальних автобусів.

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