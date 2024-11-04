У Києві автобус протаранив автівки та вилетів на тротуар: є жертви, — соцмережі (відео)

Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Заболотного у Голосіївському районі Києва. Крім автівок, як наголошують у соцмережах, автобус також влетів у МАФ.

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У Києві сталася ДТП за участі пасажирського автобусу та легкових автомобілів. Водій автобуса в якийсь момент втратив керування, внаслідок чого транспортий засіб протаранив кілька автомобілів, вилетів на тротуар та влетів у МАФ. Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах.

На оприлюднених кадрах видно, як білий автобус мчить дорогою, а потім різко з'їжджає на узбіччя, зносячи все на своєму шляху.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Заболотного на Теремках у Голосіївському районі Києва. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП є загиблі.

На місці вже працюють правоохоронці, медики та рятувальники.

Пресслужби поліції та ГУ ДСНС у столиці поки не коментували ДТП у Голосіївському районі.

Нагадаємо, що 21 жовтня, внаслідок ДТП за участі вантажівки та маршрутки у Солом'янському районі Києва госпіталізували шістьох осіб. Одна з постраждалих — 72-річна жінка — померла дорогою до лікарні.

Також 16 жовтня повідомлялося, що під Луцьком мікроавтобус збив літню жінку. Вона загинула на місці. За словами місцевих жителів, в автомобілі нібито перебували працівники місцевого обласного ТЦК і СП.