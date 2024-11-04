В Киеве автобус протаранил машины и вылетел на тротуар: есть жертвы, — соцсети (видео)

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Заболотного в Голосеевском районе Киева. Кроме автомобилей, как отмечают в соцсетях, автобус также влетел в МАФ.

Related video

В Киеве произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легковых автомобилей. Водитель автобуса в какой-то момент потерял управление, в результате чего транспортное средство протаранило несколько автомобилей, вылетело на тротуар и влетело в МАФ. Об этом сообщают в местных телеграмм-каналах.

На обнародованных кадрах видно, как белый автобус мчится по дороге, а затем резко съезжает на обочину, снося все на своем пути.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Заболотного на Теремках в Голосеевском районе Киева. По предварительной информации, в результате ДТП есть погибшие.

На месте уже работают правоохранители, медики и спасатели.

Пресс-службы полиции и ГУ ГСЧС в столице пока не комментировали ДТП в Голосеевском районе.

Напомним, что 21 октября, в результате ДТП с участием грузовика и маршрутки в Соломенском районе Киева госпитализировали шесть человек. Одна из пострадавших — 72-летняя женщина — умерла по дороге в больницу.

Также 16 октября сообщалось, что под Луцком микроавтобус сбил пожилую женщину. Она погибла на месте. По словам местных жителей, в автомобиле якобы находились работники местного областного ТЦК и СП.