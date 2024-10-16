Под Луцком микроавтобус сбил насмерть женщину: за рулем был работник ТЦК, детали (видео)

Местные жители и свидетели утверждают, что в микроавтобусе находились именно работники ТЦК. Волынский областной центр комплектования подтвердил факт причастности своего работника к ДТП и отстранил его от должности на время проведения следствия.

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Под Луцком микроавтобус сбил пожилую женщину, которая погибла на месте. По словам местных жителей, в автомобиле якобы находились работники местного областного ТЦК и СП, говорится в сюжете местного телеканала АВЕРС.

По данным журналистов, ДТП произошло около семи утра в поселке Дачное, расположенном под Луцком. Автобус ехал на большой скорости и сбил пожилую женщину, которая от полученных травм погибла на месте.

сюжет телеканала АВЕРС о резонансном ДТП

СМИ указывает, что на месте дорожно-транспортного происшествия работает военная инспекция безопасности дорожного движения (ВИБДР). Информацию о пребывании в машине, которая сбила погибшую, работников местного ТЦК они не подтверждают, но и не опровергают. Сейчас представители ВИБДР выясняют все обстоятельства ДТП.

Позже Волынский областной ТЦК и СП обнародовал заявление, в котором признал, что в микроавтобусе марки Renault действительно находились работники Луцкого районного территориального центра комплектования.

"Решением руководства виновник ДТП на время проведения служебного расследования и установления всех причин и обстоятельств, отстранен от исполнения служебных обязанностей. Продолжается следствие", — говорится в заявлении.

Заявление ОТЦК Волынской области о смертельном ДТП под Луцком (фото: скриншот из Facebook)

Руководство Волынского ОТЦК и СП выразило соболезнования семье погибшей и призвало СМИ "не распространять ложную информацию о якобы еще одном ДТП с участием военнослужащих, в котором якобы погиб ребенок."

Напомним, 15 октября Нацсовет озвучил свои требования, как СМИ надо освещать ТЦК и мобилизацию. В госрегуляторе просят от медиа максимально осторожно использовать цитаты в случае освещения какого-то спорного случая задержания человека представителями ТЦК. По мнению Нацсовета, эмоциональные высказывания в таких случаях являются естественными, а их появление в медиа с распространением искажается и придает им преувеличенное значение.

16 октября представители столичного ТЦК отметили об увеличении количества добровольцев после проведения массовых рейдов. По словам представителей одного из терцентров комплектования Киева считают, что рейды в публичных местах способствуют повышению общественного сознания. Там утверждают, что добровольно к ним начали приходить больше людей.