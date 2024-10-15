"Корректно и профессионально": Нацсовет озвучил, как СМИ надо освещать ТЦК и мобилизацию

СМИ рекомендуют максимально осторожно использовать цитаты в случае освещения какого-то противоречивого случая задержания человека представителями ТЦК. По мнению Нацсовета, эмоциональные высказывания в таких случаях являются естественными, а их появление в медиа с распространением искажается и придает им преувеличенное значение.

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания призвал украинские СМИ изменить подход к освещению вопросов мобилизации и работы Терцентров комплектования (ТЦК). Об этом говорится в сообщении государственного регулятора.

В тексте указано, что указанные темы "подвергаются особым информационным атакам из-за активного фокусирования и распространения фейков со стороны врага". Поэтому украинские медиа призывают отличать "правдивую информацию от российских вбросов и подавать информацию только из официальных и достоверных источников".

Нацсовет отмечает, что РФ активно пытается сформировать в украинском обществе негативное отношение к процессу мобилизации, "демонизации" ТЦК и их сотрудников и тому подобное. Главная цель таких действий — это срыв мобилизации, раскол общества, сеяние паники и раздоры, и как следствие, "снижение обороноспособности нашей страны".

По мнению регулятора, украинским медиа следует придерживаться следующих принципов при освещении вопросов мобилизации и работы ТЦК:

придерживаться профессиональных стандартов, тщательно изучать источники, в том числе и при цитировании иностранных ресурсов, достоверность и происхождение любой информации, особенно связанной с мобилизационными процессами и военными действиями; даже в случае освещения какого-то противоречивого случая задержания человека представителями ТЦК стоит максимально осторожно использовать цитаты, потому что эмоциональные высказывания в таких случаях являются естественными, но их появление в медиа с распространением искажается и придает им преувеличенное значение; понимать, что большинство сообщений о неприятных фактах приходят из соцсетей, где трудно проверить и сам факт, и тем более обстоятельства происшествия, особенно с учетом активности врага — поэтому фактчекинг является незыблемой основой качественного информирования.

"Враг четко знает — чем меньше украинских бойцов [будет участвовать в Силах обороны — ред.], тем ближе победа России. Противостоять этому можно только объединяя усилия народа, войска и медиа, а не противопоставляя их друг другу", — говорится в заявлении Нацсовета.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" и член комитета Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский рассказал, что боевые части ВСУ не хотят мобилизовать мужчин за 50 лет. В частности, из-за их проблем со здоровьем. Однако в двух случаях этих людей могут призвать.

Ранее "Судебно-юридическая газета" сообщила, что военнообязанные украинцы имеют три дня, чтобы забрать повестку с почты. В противном случае их может ждать постановление и штраф от 17 до 35 тысяч гривен.