"Коректно і професійно": Нацрада озвучила, як ЗМІ треба висвітлювати ТЦК і мобілізацію

ЗМІ рекомендують максимально обережно використовувати цитати у разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК. На думку Нацради, емоційні висловлювання у таких випадках є природніми, але їхня поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення.

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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення закликала українські ЗМІ змінити підхід до висвітлення питань мобілізації та роботи Терцентрів комплектування (ТЦК). Про це йдеться у повідомленні державного регулятора.

В тексті вказано, що вказані теми "зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога". Тому українські медіа закликають відрізняти "правдиву інформацію від російських вкидів та подавати інформацію лише з офіційних та достовірних джерел".

Нацрада зазначає, що РФ активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації, "демонізації" ТЦК та їхніх співробітників тощо. Головна мета таких дій — зрив мобілізації, розкол суспільства, сіяння паніки та розбрату, і як наслідок, "зниження обороноздатності нашої країни".

На думку регулятора, українським медіа слід дотримуватися таких принципів під час висвітлення питань мобілізації та роботи ТЦК:

дотримуватись професійних стандартів, ретельно вивчати джерела, зокрема й під час цитування іноземних ресурсів, достовірність і походження будь-якої інформації, особливо пов’язаної з мобілізаційними процесами та військовими діями; навіть у разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК варто максимально обережно використовувати цитати, бо емоційні висловлювання у таких випадках є природніми, але їхня поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення; розуміти, що більшість повідомлень про неприємні факти приходять із соцмереж, де важко перевірити і сам факт, і поготів обставини події, особливо з урахуванням активності ворога — тому фактчекінг є непорушною основою якісного інформування.

"Ворог чітко знає — чим менше українських бійців [буде долучатися до Сил оборони — ред.], тим ближче перемога Росії. Протистояти цьому можна лише поєднуючи зусилля народу, війська і медіа, а не протиставляючи їх одне одному", — йдеться у заяві Нацради.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" і член комітету Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський розповів, що бойові частини ЗСУ не хочуть мобілізувати чоловіків за 50 років. Зокрема, через їхні проблеми зі здоров'ям. Однак у двох випадках цих людей можуть призвати.

Раніше "Судово-юридична газета" повідомила, що військовозобов'язані українці мають три дні, щоб забрати повістку з пошти. В іншому разі на них може чекати постанова та штраф від 17 до 35 тисяч гривень.