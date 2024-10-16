Рейды дают результат: в ТЦК отметили увеличение количества добровольцев

В столичном терцентре комплектования считают, что рейды в публичных местах способствуют повышению общественного сознания. Там утверждают, что добровольно к ним стало приходить больше людей.

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Рейды в публичных местах, как вот после концерта группы "Океана Эльзы", увеличили количество добровольных визитов в территориальные центры комплектования. Об этом в эфире телемарафона сообщила офицер сектора мобилизационно-оборонной работы Киевского городского ТЦК Лариса Козак.

Рейд ТЦК в Киеве

Офицер объяснила, что такая инициатива улучшила сознание граждан, хотя некоторые нарушители все еще избегают контактов с ТЦК.

"Могу отметить, что явка увеличилась. Более того, возможно, это каким-то образом поспособствовало повышению сознания наших граждан и люди снова начали прибывать добровольно или по повесткам", — отметила Козак.

В то же время до сих пор многие нарушители избегают прямого контакта с ТЦК и никогда добровольно не появятся, считают в ТЦК, поэтому принудительные публичные меры оповещения необходимо продолжать.

"Если мы посмотрим на эффективность этих мероприятий, то мне не известны случаи в отношении граждан, которые имели в наличии актуальные военно-учетные документы и чтобы они подлежали каким-то задержаниям или доставке в ТЦК. Если мы обратимся к нормативно-правовой базе, есть очень много механизмов побудить гражданина самостоятельно посетить ТЦК", — добавила офицер.

Рейд ТЦК во Львове

Представительница ТЦК отметила, что работа происходит в правовом поле по тем нормативно-правовым актам, которые позволяют проводить подобные мероприятия.

Напомним, вечером 11 октября возле Дворца спорта в Киеве посетителей концерта "Океана Эльзы" ждали сотрудники ТЦК вместе с Нацполицией и проверяли военно-учетные документы у мужчин. Некоторых мужчин, у которых обнаружили проблемы с документами или которые отказывались их показать, правоохранители задержали и отвезли в ТЦК. Еще нескольким выписали повестки и отпустили.

В то же время военные отметили, что поддерживают рейды работников ТЦК. Командир сводного подразделения 153 отдельной механизированной бригады Назарий Кишак объяснил, что каждый человек должен выполнить закон, который нельзя игнорировать. Минобороны одновременно сделало все возможное, чтобы облегчить процесс. Теперь значительно проще встать на учет или обновить свои данные, а потом остается лишь ждать своей очереди и готовиться к службе.