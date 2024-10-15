Обойтись без "павлиньих" оваций: военный негативно высказался о большом концерте "Океан Эльзы"

По словам Петра Кузыка, идет война, а потому концерты давать нужно тихонько и по госпиталям военным. Также он осудил действия ТЦК.

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Проводить большие концерты во время войны не стоит. Так на концерт группы "Океан Эльзы" отреагировал командир 3 батальона "Свобода" 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Петр "Апостол" Кузык. Свое мнение он выразил в эфире "Новини.LIVE".

По его словам, военные на фронте также недовольны действиями ТЦК, которые ранее занимались "организацией коррупции, а сейчас бросились исправлять свои ошибки, порой превышая полномочия".

"Мы за то, чтобы была мирная жизнь, был бизнес, работали кафешки и так далее… но массовые концерты проводить во время войны — это, на мой взгляд, пирование во время чумы", — заявил военный.

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"Это все, что я хочу сказать": Вакарчук отреагировал на рейд ТЦК после концерта "Океана Эльзы"

Он отметил, что идет война, а потому концерты давать нужно тихонько и по госпиталям военным.

"Если не выдержит украинская линия обороны, то сюда придет вражеская армия, которая не имеет никакого гуманизма, никаких сантиментов. И здесь будет просто террор, ужас и русский мир во всей красе", — заявил Кузык.

По его словам, его претензия не сколько к людям, сколько к организаторам. Можно обойтись без "павлиньих" оваций. Энергию можно направить на достижение победы.

"Или свою энергию направить действительно на победу. И так должен каждый украинец: и посетитель концерта, и организатор, и, при всем уважении, Славко Вакарчук", — сказал военный.

Ранее Фокус писал, что в Раде не знают, как заставить украинцев воевать. Практика заградотрядов не помогла армии России достигать побед, поэтому не стоит ее вводить в ВСУ. Грамотные ротации эффективнее: на фронт должны пребывать военные из частей, отдаленных от горячих точек, считает член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.