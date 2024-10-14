Масштабные рейды ТЦК в Украине: в Раде не знают, как заставить украицев воевать

Практика заградотрядов не помогла армии России достигать побед, поэтому не стоит ее вводить в ВСУ. Грамотные ротации эффективнее: на фронт должны пребывать военные из частей, отдаленных от горячих точек, считает член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

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Живущие в тыловых городах украинцы постепенно забывают о продолжении полномасштабной войны с Россией. Но не стоит надеяться, что противостояние закончится в конце 2024 года, заявил в комментарии Фокусу член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Нардеп говорил, что почти 6 миллионов мужчин не обновили личные данные. Уклонисты предпочитают платить штрафы и не участвовать в боях, в то время как военные ВСУ отражают атаки российской армии.

Примечательно, что коллега нардепа по комитету Федор Вениславский 26 июня 2024 года доказывал эффективность закона об ужесточении мобилизации: большинство украинцев обновили данные, а темпы набора в армию "начали отвечать ожиданиям Минобороны и Генштаба ВСУ".

Федиенко в беседе с Фокусом признал, что не знает, как заставить население Украины воевать. Политик считает ненужным практику введения заградотрядов, ведь оккупантам она не помогла.

После окончания войны с РФ уклонисты, по его словам, встретятся с участниками войны и последние зададут им вопрос, почему они не пришли им на помощь. Разница во взглядах может обернуться кризисом внутри общества, уверен Федиенко.

Нардеп считает необходимым провести грамотных ротации в армии: коллег на передовой должны менять обученные и прошедшие боевое слаживание военные из отдаленных от горячих точек частей.

Кроме этого, политик говорит о привлечении правоохранителей к выполнению боевых задач. По его сведениям, до 20% из них воюют.

"В моем округе была водная полиция, но выход на воду запрещен. Всех отправили в учебные центры ВСУ. Происходит ротация, в рядах полицейских имеются потери. Не стоит забывать, что еще нужны люди, чтобы контролировать оборот оружия и увеличение преступности в Украине", — заключил он.

Подробнее о том, почему украинцы не хотят идти на фронт, читайте в материале Фокуса "ТЦК и полиция ловят мужчин в спортзалах, ресторанах и в клубах: что получат ВСУ по итогам облав".

Напомним, ТЦК и полицейские наведываются не только в кафе и рестораны, но и в спортивные залы. В соцсетях имеются видео задержания мужчинами в камуфляже клиентов одной из сетей.

Фокус ранее писал, что часть военных ВСУ поддержали действия ТЦК, назвав задержания после концерта Вакарчука "черным днем для уклонистов". Боец 24-й ОШБр Станислав Бунятов считает, что украинцы должны выбирать подразделения для службы.