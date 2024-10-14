Масштабні рейди ТЦК в Україні: у Раді не знають, як змусити українців воювати

Практика загородзагонів не допомогла армії Росії досягати перемог, тому не варто її запроваджувати в ЗСУ. Грамотні ротації ефективніші: на фронт мають перебувати військові з частин, віддалених від гарячих точок, вважає член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Related video

Українці, які живуть у тилових містах, поступово забувають про продовження повномасштабної війни з Росією. Але не варто сподіватися, що протистояння закінчиться наприкінці 2024 року, заявив у коментарі Фокусу член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Нардеп говорив, що майже 6 мільйонів чоловіків не оновили особисті дані. Ухилянти воліють платити штрафи і не брати участь у боях, тоді як військові ЗСУ відбивають атаки російської армії.

Примітно, що колега нардепа по комітету Федір Веніславський 26 червня 2024 року доводив ефективність закону про посилення мобілізації: більшість українців оновили дані, а темпи набору в армію "почали відповідати очікуванням Міноборони і Генштабу ЗСУ".

Федієнко в бесіді з Фокусом визнав, що не знає, як змусити населення України воювати. Політик вважає непотрібною практику введення загородзагонів, адже окупантам вона не допомогла.

Після закінчення війни з РФ ухилянти, за його словами, зустрінуться з учасниками війни й останні поставлять їм запитання, чому вони не прийшли їм на допомогу. Різниця в поглядах може обернутися кризою всередині суспільства, упевнений Федієнко.

Нардеп вважає за необхідне провести грамотні ротації в армії: колег на передовій мають змінювати навчені військові з віддалених від гарячих точок частин, які пройшли бойове злагодження.

Крім цього, політик говорить про залучення правоохоронців до виконання бойових завдань. За його відомостями, до 20% із них воюють.

"У моєму окрузі була водна поліція, але вихід на воду заборонений. Усіх відправили в навчальні центри ЗСУ. Відбувається ротація, у лавах поліцейських є втрати. Не варто забувати, що ще потрібні люди, щоб контролювати обіг зброї та збільшення злочинності в Україні", — підсумував він.

Докладніше про те, чому українці не хочуть іти на фронт, читайте в матеріалі Фокусу "ТЦК і поліція ловлять чоловіків у спортзалах, ресторанах і в клубах: що отримають ЗСУ за підсумками облав".

Нагадаємо, ТЦК і поліцейські навідуються не тільки в кафе і ресторани, а й у спортивні зали. У соцмережах є відео затримання чоловіками в камуфляжі клієнтів однієї з мереж.

Фокус раніше писав, що частина військових ЗСУ підтримали дії ТЦК, назвавши затримання після концерту Вакарчука "чорним днем для ухилянтів". Боєць 24-ї ОШБр Станіслав Бунятов вважає, що українці повинні вибирати підрозділи для служби.