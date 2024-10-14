ТЦК і поліція ловлять чоловіків у спортзалах, ресторанах і в клубах: що отримають ЗСУ за підсумками облав

Бусифікація чоловіків, які відпочивають у розважальних закладах, на перший погляд виглядає як спроба справедливої мобілізації та руйнування тези "війна для бідних". Але українців обурили рейди, адже багаті все одно тримаються подалі від фронту. Фокус з'ясував, навіщо було влаштовувати показові акції.

Related video

Масові облави представників ТЦК і поліції почалися наприкінці минулого тижня. Об'єктами пильної уваги стали торгові центри, нічні клуби, спортзали та інші місця розваг. Почалася історія з вечірнього рейду 11 жовтня на концерті гурту "Океан Ельзи", присвяченому його 30-річчю. Працівники ТЦК чекали поціновувачів творчості Святослава Вакарчука біля виходу з Палацу спорту для перевірки документів.

З огляду на відео, частину чоловіків "бусифікували", кому пощастило більше — дивилися на те, що відбувається, і кричали "ганьба". Співак не поспішав із реакцією і лише порадів тому, що багато хто приходить слухати його музику.

"Для нас це велике свято. Ці 30 років були дуже важливими. Ми дуже вдячні людям за ці 30 років... Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати, єдиний мій коментар. Крапка", — повідомив Вакарчук.

Гурт хотів відсвяткувати ювілей п'ятьма концертами 11, 12, 13, 15 і 16 жовтня. Фанати гурту відповідно оцінили рейд: на сайті OLX з'явилося багато оголошень на продаж квитків зі знижками.

Інший не менш цікавий приклад — явка воєнкомів і поліції 12 жовтня в Черкаську обласну філармонію на концерт стендап-коміка Антона Тимошенка. До речі, артист на кожному концерті проводить збір грошей на потреби ЗСУ.

Аналогічні події відбулися на Західній Україні: співробітників ТЦК бачили на найбільшому гірськолижному курорті Буковель, на автобазарі під Івано-Франківськом і в ресторанах Яремче. Очевидно, ніхто під час перевірок не думав про сплату бізнесом податків, за які фінансується, зокрема, утримання армії.

Іноді під час рейдів були виняткові випадки: у Харкові на Південному вокзалі ТЦК намагалися "упакувати" 16-річного хлопця. На відео в соцмережах можна побачити, як військові заносять підлітка в бус, але перехожим вдається його звільнити.

"Рятуємо Україну від кремлівських загарбників": влада схвалює рейди ТЦК?

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО заявив, що співробітники ТЦК "діяли в межах повноважень" під час масових облав і затримань. Відео та фото в мережі фахівці ЦПД вважають маніпуляціями. Ворожі медіа представляють ситуацію в Україні як "беззаконня" і намагаються надати події більше значення, ніж потрібно.

"Загальна мобілізація — єдиний спосіб врятувати країну від кремлівських загарбників, співробітники ТЦК діють у межах повноважень", — стверджують у центрі.

У Верховній Раді пояснювали облави ТЦК "несвідомістю військовозобов'язаних". За словами члена комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка, приблизно 6 мільйонів українців не оновили дані. Ухилянти воліють платити штрафи і ховатися, поки військові виконують завдання на фронті.

Озвучена статистика суперечить тому, що говорив колега нардепа по комітету Федір Веніславський 26 червня 2024 року. Політик розповідав, що закон про посилення мобілізації ефективний: більшість українців оновили дані, а темпи мобілізації "почали відповідати очікуванням Міноборони і Генштабу ЗСУ".

"У країні йде війна, не треба забувати про це. У Києві та інших тилових містах думають, що все закінчиться наприкінці 2024 року. Але ні, я прогнозую багаторічну війну", — каже Фокусу Федієнко.

Крім згоди з рейдами ТЦК політик ставить питання про грамотні ротації всередині ЗСУ. Навчені військові, які пройшли бойове злагодження, з невідомих причин не змінюють колег на передовій.

Нардеп спростовує тези про незалучення правоохоронців до бойових дій: до 20% із них воюють, йдеться про 12-ту бригаду спецпризначення "Азов", 13-ту бригаду Нацгвардії "Хартія", батальйони "Дніпро-1", "Дніпро-2" та інші підрозділи.

"У моєму окрузі була водна поліція, але вихід на воду заборонений. Усіх відправили в навчальні центри ЗСУ. Відбувається ротація, у лавах поліцейських є втрати. Не варто забувати, що ще потрібні люди, щоб контролювати обіг зброї та збільшення злочинності в Україні", — коментує нардеп Фокусу.

Федієнко не знає, як змусити населення України воювати, і заперечує практику введення загородзагонів. Армії Росії, за його оцінками, такі жорсткі заходи не допомогли.

У майбутньому ті, хто не бажає воювати, зустрінуться з учасниками повномасштабної війни, і останні запитають, чому вони не поповнили лави ЗСУ. Різниця в поглядах загрожує величезною кризою всередині суспільства, застерігає політик.

Легкий заробіток ТЦК: кому вигідні облави

Рейди військових і поліції по закладах дозвілля не можуть мати на меті поповнення війська, адже "ніхто з мажорів на передовій не опиниться з тисячі й однієї причини", зазначає політтехнолог Олег Постернак.

"Мета — вирівняти враження, що нинішня оборонна війна — справа тільки бідних... Проблема не в задумі, а в політичній штучності виконання. Якщо ставиться за мету комунікаційний сигнал суспільству щодо балансу справедливості в цій війні, починати бажано з представників вищого політичного класу, їхніх дітей і родичів", — вважає він.

Стихійна мобілізація шкідлива з погляду комунікації із суспільством: українці не бачать у показових рейдах справедливу мобілізацію. Потрібна президентська заборона на вуличну мобілізацію мінімум на півроку, вважає політолог Ігор Рейтерович.

ТЦК і поліція, на переконання експерта, завдають своїми діями сильного інформаційного удару по країні. Українці не сприймають подібну практику, а російські пропагандисти перекручують і в кілька разів перебільшують факти. Далі в українському інформпросторі опиняються новини зі спотвореними наративами.

"Основна відповідальність за провал політики комунікації лежить на владі. Ще у 2023 році треба було говорити правду, що потрібно більше людей у ЗСУ. А нам розповідали що все під контролем і "скоро будемо в Криму". Згодом люди дізналися правду, це стало шоком. Багато хто образився на обман і не бажає мати справу з армією", — говорить він Фокусу.

Рейтерович радить верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському ввести мораторій на вуличну мобілізацію на кілька місяців. Якщо в цей термін люди не оновлять дані, тоді варто влаштовувати поквартирні обходи.

"Небажаючі воювати завжди будуть. Головне, щоб вони не погіршували ситуацію всередині і не підривали діяльність військових", — пояснює аналітик.

На думку старшого партнера адвокатської компанії "Кравець і Партнери" Ростислава Кравця, стихійні рейди ТЦК свідчать про провал процесів мобілізації та військового обліку.

"Безглуздо бігати вулицями і хапати людей, коли вже всіх оцифрували. Створюється видимість роботи, говорити про підвищення рівня мотивації в армії не доводиться", — констатує він.

Твердження про те, що рейди — це російське ІПСО, означає замовчування погіршень ситуації з мобілізацією та військовим обліком. За словами юриста, слід відмовитися від "дикої" мобілізації, щоб зменшити ступінь ухилення від служби та випадки самовільного залишення частин.

Рейди ТЦК і поліції, як каже Кравець, супроводжуються фактами корупції. Скоро українці побачать фотографії мільйонів доларів у кабінетах ТЦК. Причому випадки швидкого збагачення відрізняються від прикладу керівника (МСЕК) Хмельницької області Тетяни Крупи. Чиновниці та її родині вдалося зібрати 6 млн доларів за роки роботи.

"Українські воєнкоми миттєво стають мільйонерами. У них немає бізнесів і нерухомостей, звідки такий заробіток? Було "перезавантаження" ТЦК, туди взяли людей нібито з фронту. Результати реформи ми бачимо", — додає він.

Облави по громадських місцях триватимуть до початку 2025 року з метою виконати мобілізаційні показники. Питання зупинки важливих підприємств і сфер бізнесу нікого не цікавлять, наголосив адвокат.

Нагадаємо, у Львові воєнкоми та поліція навідалися до спортивної зали мережі Sportlife. Чоловіки в камуфляжі та в масках затримували одного з клієнтів мережі.

Фокус раніше писав, що частина військових ЗСУ підтримали дії ТЦК, назвавши затримання після концерту Вакарчука "чорним днем для ухильників". Боєць 24-ї ОШБр Станіслав Бунятов вважає, що українці повинні вибирати підрозділи для служби.