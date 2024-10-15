Обійтися без "павиних" овацій: військовий негативно висловився про великий концерт "Океан Ельзи"

За словами Петра Кузика, триває війна, а тому концерти давати потрібно тихенько і по госпіталях військовим. Також він засудив дії ТЦК.

Related video

Проводити великі концерти під час війни не варто. Так на концерт гурту "Океан Ельзи" відреагував командир 3 батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ Петро "Апостол" Кузик. Свою думку він висловив в ефірі "Новини.LIVE".

За його словами, військові на фронті також незадоволені діями ТЦК, які раніше займалися "організацією корупції, а зараз кинулися виправляти свої помилки, часом перевищуючи повноваження".

"Ми за те, щоб було мирне життя, був бізнес, працювали кафешки тощо... але масові концерти проводити під час війни — це, на мій погляд, пирування під час чуми", — заявив військовий.

Важливо

"Це все, що я хочу сказати": Вакарчук відреагував на рейд ТЦК після концерту "Океана Ельзи"

Він зазначив, що триває війна, а тому концерти давати потрібно тихенько і по госпіталях військовим.

"Якщо не витримає українська лінія оборони, то сюди прийде ворожа армія, яка не має ніякого гуманізму, ніяких сентиментів. І тут буде просто терор, жах і русскій мір у всій красі", — заявив Кузик.

За його словами, його претензія не стільки до людей, скільки до організаторів. Можна обійтися без "павиних" овацій. Енергію можна спрямувати на досягнення перемоги.

"Або свою енергію спрямувати дійсно на перемогу. І так повинен кожен українець: і відвідувач концерту, і організатор, і, за всієї поваги, Славко Вакарчук", — сказав військовий.

Раніше Фокус писав, що в Раді не знають, як змусити українців воювати. Практика загородзагонів не допомогла армії Росії досягати перемог, тому не варто її запроваджувати в ЗСУ. Грамотні ротації ефективніші: на фронт повинні перебувати військові з частин, віддалених від гарячих точок, вважає член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.