"Это все, что я хочу сказать": Вакарчук отреагировал на рейд ТЦК после концерта "Океана Эльзы"

Святослав Вакарчук поблагодарил украинцев, которые все 30 лет существования коллектива приходят на его концерты.

Related video

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук прокомментировал мероприятия по оповещению военнообязанных граждан, которые вечером 11 октября возле Дворца спорта в Киеве проводили представители территориального центра комплектования и соцподдержки. Об этом сообщает "ТСН".

"У нас сегодня день рождения", — отметил музыкант.

Он подчеркнул, что группа очень счастлива от того, что многие люди приходят его поддержать и слушают его музыку. Вакарчук отметил, что тридцатилетие существования музыкального коллектива является большим праздником для его участников.

"Вообще для нас это большой праздник. Эти 30 лет для нас были очень важными. Мы очень благодарны людям за эти 30 лет. В том числе за то, что они сейчас продолжают приходить поддерживать нас. Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка", — ответил Святослав Вакарчук.

На официальной странице группы в социальной сети Facebook "Океан Эльзы" также лишь выразил благодарность поклонникам своего творчества.

"Каждый год — как миг, наполненный музыкой, эмоциями и вдохновением! Спасибо, что все эти годы вы с нами! Любим вас!", — говорится в заметке коллектива.

Напомним, после облавы люди пытаются распродать свои билеты на следующие концерты, которые еще должны состояться в столице 12, 13, 15 и 16 октября.

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по информполитике Никита Потураев заявил, что приветствует такие проверки, и считает, что они должны быть постоянными.