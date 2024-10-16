Рейди дають результат: у ТЦК зазначили збільшення кількості добровольців

У столичному терцентрі комплектування вважають, що рейди у публічних місцях сприяють підвищенню громадської свідомості. Там стверджують, що добровільно до них почало приходити більше людей.

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Рейди у публічних місцях, як от після концерту гурту "Океану Ельзи", збільшили кількість добровільних візитів до територіальних центрів комплектування. Про це в ефірі телемарафону повідомила офіцерка сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК Лариса Козак.

Рейд ТЦК у Києві

Офіцерка пояснила, що така ініціатива покращила свідомість громадян, хоча деякі порушники все ще уникають контактів з ТЦК.

"Можу зазначити, що явка збільшилась. Ба більше, можливо, це якимось чином посприяло підвищенню свідомості наших громадян і люди знову почали прибувати добровільно або за повістками", — зазначила Козак.

Водночас досі багато порушників уникають прямого контакту з ТЦК та ніколи добровільно не з'являться, вважають у ТЦК, тому примусові публічні заходи оповіщення необхідно продовжувати.

"Якщо ми подивимося на ефективність цих заходів, то мені не відомі випадки щодо громадян, які мали в наявності актуальні військово-облікові документи і щоб вони підлягали якимсь затриманням або доправленню в ТЦК. Якщо ми звернемося до нормативно-правової бази, є дуже багато механізмів спонукати громадянина самостійно відвідати ТЦК", — додала офіцерка.

Рейд ТЦК у Львові

Представниця ТЦК наголосила, що робота відбувається в правовому полі за тими нормативно-правовими актами, які дозволяють проводити подібні заходи.

Нагадаємо, ввечері 11 жовтня біля Палацу спорту в Києві на відвідувачів концерту "Океану Ельзи" чекали співробітники ТЦК разом із Нацполіцією і перевіряли військово-облікові документи у чоловіків. Деяких чоловіків, у яких виявили проблеми з документами або які відмовлялися їх показати, правоохоронці затримали і відвезли до ТЦК. Ще кільком виписали повістки і відпустили.

Водночас військові зауважили, що підтримують рейди працівників ТЦК. Командир зведеного підрозділу 153 окремої механізованої бригади Назарій Кішак пояснив, що кожен чоловік має виконати закон, який не можна ігнорувати. Міноборони водночас зробило усе можливе, щоб полегшити процес. Тепер значно простіше встати на облік або оновити свої дані, а потім залишається лиш чекати своєї черги та готуватись до служби.