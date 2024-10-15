"Примусова мобілізація" працює: командир ЗСУ розкрив результати рейдів ТЦК на фронті (відео)

Військовослужбовець Назарій Кішак попередив, що без мобілізації українці "завтра будуть окопуватись в Києві". Він виступив за призов усіх та звинуватив половину суспільства у "триньканні грошей".

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Командир зведеного підрозділу 153 окремої механізованої бригади Назарій Кішак підтримав рейди працівників ТЦК у ресторанах та розкрив спосіб уникнути мобілізації таким чином. Про це відомо з його коментаря в ефірі телеканалу "Київ" від 15 жовтня.

"Кожна людина звикає до будь-якої повсякденної діяльності й роботи впродовж двох тижнів. Головне — це нормальна мотивація і чітко пояснювати людині, що ти від неї хочеш і що ти вимагаєш", — запевнив військовий.

Однак він зауважив, що перед тим, як щось вимагати, людей необхідно навчати. Перед мобілізацією військовозобов’язаним мають пояснювати, чим вони займатимуться на службі.

"І мобілізовані мають бути всі", — підкреслив Кішак.

З його слів, українцям потрібно усвідомити, що нині під загрозою — ціла нація та держава. Щоб не бути мобілізованим після рейду працівників ТЦК, слід самостійно піти у лави Сил оборони, пройти підготовку та обрати для служби бригаду.

Командир наголосив, що не може половина суспільства воювати, а інша — шукати причини цього не робити. Він назвав це "перекиданням відповідальності", яким користується ворог. РФ вкладає мільйони у внесення деструктиву й розколу серед українців.

Військовослужбовець підтвердив, що підтримує рейди працівників ТЦК. Він пояснив, що кожен чоловік має виконати закон, який не можна ігнорувати. Міноборони водночас зробило усе можливе, щоб полегшити процес. Тепер значно простіше встати на облік або оновити свої дані, а потім залишається лиш чекати своєї черги та готуватись до служби.

"Не може половина людства воювати, а половина — сидіти у ресторанах і тринькати гроші на все, але не на дрони й не на допомогу Збройним силам. У нас іде війна. Якщо зараз не ухвалити рішення і не мобілізуватися, то ми завтра будемо окопуватись в Києві", — попередив Кішак.

Він повідомив, що завдяки так званій "примусовій мобілізації" реально покращилась ситуація на деяких напрямках. Зі слів захисника, це наслідок того, що військовозобов’язані пройшли підготовку та допомогли тримати оборону.

"Все йде добре, все в порядку. Просто оці навіювання противника про "зразу м’ясо" — молодь це читає, так і сприймає. Тому що ніхто зараз не фільтрує інформацію, яку їм подають", — запевнив командир.

Він закликав не боятись ТЦК та поділився, що тих, хто донині не мобілізувався, "чоловіками не назве".

Нагадаємо, заступник комбата 5 ОШБр Олексій Тарасенко порівняв мобілізацію через ТЦК та шляхом рекрутингу. Він наголосив, що добровольцям намагаються донести реальний стан речей та пояснити умови служби.

У Мін’юсті пояснили, що відбувається після несплати штрафу, накладеного ТЦК. Процедура штрафування може розпочатись, якщо військовозобов’язаний за три дні не забрав повістку на пошті, а на сплату дається лише 15 днів.