Після рейдів ТЦК кількість доставок із ресторанів зросла на 25%, — аналітики

Кур'єри не справляються із замовленнями, адже відвідуваність у закладах знизилась, зазначила директорка аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова.

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Через рейди представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у громадських місцях доставка із ресторанів зросла на 25%. Про це повідомила директорка аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова агентству "Інтерфакс-Україна".

"Минулої п'ятниці ввечері та у вихідні доставка справді зросла на 20-25%, кур'єри не справлялися. Відвідуваність знизилася на той самий відсоток, замість відвідувань почали замовляти доставку", — прокоментувала Насонова вплив перевірок ТЦК.

За її словами, на ціну вплинув й інший фактор — погіршення погоди. За словами, доставка зростає через ці два фактори, однак ситуація оминула преміумсегмент.

"Лише на преміальний сегмент не вплинуло, відвідуваність не знизилася цими днями", — повідомила Насонова.

Рейди ТЦК та СП: що відомо

Нагадаємо, нещодавно військкоми разом з поліцейськими влаштовували масові перевірки документів у різних публічних місцях по Україні. У соцмережах з'являються відео, на яких військкоми перевіряють військово-облікові дані військовозобов'язаних.

Як зазначив народний депутат Олександр Федієнко 14 жовтня в ефірі "Радіо Свобода", військкоми провели рейди по розважальних та торгівельних закладах України, тому що на фронті є нестача людей. Він наголосив, що ТЦК працюють відповідно до чинного законодавства і дії військкомів, однак не підтвердив, що відбувся "провал мобілізації.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в коментарі Фокусу 14 жовтня зазначив, що українці, які живуть у тилових містах, поступово забувають про продовження повномасштабної війни з Росією. Наразі майже 6 мільйонів чоловіків не оновили особисті дані. Ухилянти воліють платити штрафи й не брати участь у боях, тоді як військові ЗСУ відбивають атаки російської армії. Сам політик не знає, як змусити населення України воювати.

В той же день, 14 жовтня, репортери перевірили, як VIP-заклади Києва готуються до перевірок. Столичні та заміські заклади стримано реагують на облави на військовозобов'язаних і шукають, як ховати клієнтів на випадки візитів.