После рейдов ТЦК количество доставок из ресторанов выросло на 25%, — аналитики

Курьеры не справляются с заказами, ведь посещаемость в заведениях снизилась, отметила директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова.

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Из-за рейдов представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки в общественных местах доставка из ресторанов выросла на 25%. Об этом сообщила директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова агентству "Интерфакс-Украина".

"В прошлую пятницу вечером и в выходные доставка действительно выросла на 20-25%, курьеры не справлялись. Посещаемость снизилась на тот же процент, вместо посещений начали заказывать доставку", — прокомментировала Насонова влияние проверок ТЦК.

По ее словам, на цену повлиял и другой фактор — ухудшение погоды. По словам, доставка растет из-за этих двух факторов, однако ситуация обошла премиум-сегмент.

"Только на премиальный сегмент не повлияло, посещаемость не снизилась в эти дни", — сообщила Насонова.

Рейды ТЦК и СП: что известно

Напомним, недавно военкомы вместе с полицейскими устраивали массовые проверки документов в различных публичных местах по Украине. В соцсетях появляются видео, на которых военкомы проверяют военно-учетные данные военнообязанных.

Как отметил народный депутат Александр Федиенко 14 октября в эфире "Радио Свобода", военкомы провели рейды по развлекательным и торговым заведениям Украины, потому что на фронте есть нехватка людей. Он отметил, что ТЦК работают в соответствии с действующим законодательством и действия военкоматов, однако не подтвердил, что произошел "провал мобилизации.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в комментарии Фокусу 14 октября отметил, что украинцы, которые живут в тыловых городах, постепенно забывают о продолжении полномасштабной войны с Россией. Сейчас почти 6 миллионов мужчин не обновили личные данные. Уклонисты предпочитают платить штрафы и не участвовать в боях, тогда как военные ВСУ отражают атаки российской армии. Сам политик не знает, как заставить население Украины воевать.

В тот же день, 14 октября, репортеры проверили, как VIP-заведения Киева готовятся к проверкам. Столичные и загородные заведения сдержанно реагируют на облавы на военнообязанных и ищут, как прятать клиентов на случаи визитов.