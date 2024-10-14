"Нет уже кем пополнять": в Раде объяснили причины масштабных "облав" ТЦК (видео)

Военкомы провели рейды по развлекательным и торговым заведениям Украины, потому что на фронте есть нехватка людей, заявил нардеп Александр Федиенко.

Related video

Генеральный штаб ВСУ, Министерство обороны, военнослужащие должны больше рассказывать украинцам о реальной ситуации с мобилизацией и о событиях на фронте. В таком случае появится понимание, почему работники территориальных центров комплектования (ТЦК) провели серию рейдов на развлекательных и торговых заведениях. Причиной таких действий является продолжение войны, которая не завершится в ближайшее время. О своем отношении к рейдам ТЦК и к "бусификации" народный депутат и член комитета по нацбезопасности Александр Федиенко рассказал в эфире "Радио Свобода".

Массовые облавы ТЦК — нардеп Федиенко о проблемах мобилизации см. с 10:01

Федиенко прокомментировал публикацию в собственном Telegram-канале, в которой он предположил, что рейд ТЦК на концерте "Океана Эльзы" — это напоминание жителям столицы о том, что российско-украинская война продолжается и "и намека на завершение" он не видит. Политик не может рассказать всех деталей, которые слышит на заседаниях комитета по нацбезопасности и от военных. Однако, по его мнению, граждане должны получать больше информации о реальной ситуации на фронте и о нехватке бойцов в подразделениях. С этой точки зрения ТЦК имеют полное право проводить рейды: таким образом они контактируют с гражданами, которые уклоняются от выполнения обязанностей и до сих пор не стали на воинский учет или не обновили данные.

"У нас есть проблема в том, что нет уже кем пополнять военные формирования. Ребята там третий год на войне, они тоже хотят сходить на концерт Океана Эльзы, сходить в рестораны. Там надо пополнение, а пополнение не поступает", — отметил нардеп.

Политик подчеркнул, что ТЦК работают в соответствии с действующим законодательством и действия военкоматов — это напоминание для граждан Украины. При этом Федиенко не подтвердил, что произошел "провал мобилизации". По его словам, в ВСУ есть потребность "в доукомплектовании". Также нардеп заверил, что категорически протестует против "бусификации" и других нарушений, которые возможны при призыве, например, если есть ограничения по состоянию здоровья: призвал обращаться непосредственно к нему и он поможет решить проблему.

Массовые облавы ТЦК — детали

Отметим, начиная с 12 октября, в СМИ и соцсетях появились сообщения о рейдах работников терцентров комплектования по местам массового скопления мужчин. Один из таких рейдов состоялся во время концерта в честь 30-летия группы "Океан Эльзы". На видео с места событий видим людей в военной форме, которые проверяют документы у граждан. На одном из видео — мужчина, который кричал и сопротивлялся во время общения и возможного задержания. Аналогичные события произошли в Хмельницком, Львове, Днепре, Черкассах, Кривом Роге, Одессе, в Броварах в Киевской области, рассказал Фокус. Появилась также реакция областных терцентров комплектования: на страницах Facebook они информировали, что проводят мероприятия оповещения и проверку военных документов в соответствии с законом Украины.

Напоминаем, 13 октября львовский адвокат рассказал о рейде ТЦК в спортзалы областного центра. Накануне военкомы наведались в ночной клуб, который работал во время комендантского часа.