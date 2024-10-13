"Жесть продолжается": представители ТЦК наведались в один из ресторанов Львова (фото)

По информации присутствующего при этом мужчины, во время празднования свадьбы в ресторан ворвались мужчины в балаклавах. Не представившись, они начали трогать людей, а некоторых даже ударили.

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Во Львове продолжаются рейды с привлечением работников территориальных центров комплектования (ТЦК). В частности, 12 октября их с криками "Позор!" выгнали со свадьбы во львовском ресторане "Соната", сообщил адвокат Сергей Касьянчук.

По его словам, во время празднования свадьбы в ресторане "Соната" в спальном районе Львова в здание ворвались люди в балаклавах, с закрытыми лицами. Он добавил, что люди не представились, только сообщили, что это представители СБУ.

"Я в этом, честно, не уверен, потому что сомневаюсь, что представители СБУ марали бы себя таким образом", — добавил Сергей Касьянчук.

Впоследствии очевидец догадался, что это представители ТЦК. По информации юриста, не представившись, мужчины начали трогать людей, кого-то даже ударили.

"Люди, которые были в балаклавах, не представлялись. Подошел к нам один сотрудник, который показал удостоверение, что он действительно представитель ТЦК. Когда его спросили, где приказ коменданта на то, что он имеет полномочия осуществлять оповещение, он просто развернулся и ушел", — рассказал присутствующий при этом мужчина.

В ходе рейда люди начали кричать "Позор" и "выгнали" военных. Через полтора часа представители ТЦК просто развернулись и ушли

"Жесть продолжается. Я так надеюсь, что она завершится очень быстро, потому что реально эффекта ноль. С одним из представителей ТЦК я пообщался не на камеру, он сказал, что дайте хоть кого-то, у кого просто бронь или отсрочка, мы сверим данные и просто уйдем отсюда. Но люди были настолько настроены негативно, что просто были готовы драться, гнать и так далее. Такие реалии во Львове", — добавил он.

Рейд ТЦК во Львове Фото: Скриншот

ТЦК в одном из ресторанов Львова Фото: Скриншот

Напомним, 11 октября в одном из ночных клубов Львова сотрудники ТЦК провели проверку военно-учетных документов посетителей. Во Львовском "военкомате" отметили, что в городе проводят мероприятия по оповещению военнообязанных граждан.

Позже военкомы и полиция наведались в спортзал во Львове. По информации очевидцев, задерживали мужчин, которые не обновили учетные данные.