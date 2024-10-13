"Жесть продовжується": представники ТЦК навідались до одного з ресторанів Львова (фото)

За інформацією присутнього при цьому чоловіка, під час святкування весілля в ресторан увірвались чоловіки в балаклавах. Не представившись, вони почали чіпати людей, а декого навіть вдарили.

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У Львові продовжуються рейди із залученням працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК). Зокрема, 12 жовтня їх з криками "Ганьба!" вигнали з весілля у львівському ресторані "Соната", повідомив адвокат Сергій Касьянчук.

За його словами, під час святкування весілля в ресторані "Соната" у спальному районі Львова в будівлю увірвались люди в балаклавах, із закритими обличчями. Він додав, що люди не представились, лише повідомили, що це представники СБУ.

"Я в цьому, чесно, не впевнений, тому що сумніваюсь, що представники СБУ марали би себе таким чином", — додав Сергій Касьянчук.

Згодом очевидець здогадався, що це представники ТЦК. За інформацією юриста, не представившись, чоловіки почали чіпати людей, когось навіть ударили.

"Люди, які були в балаклавах, не представлялись. Підійшов до нас один співробітник, який показав посвідчення, що він дійсно представник ТЦК. Коли його запитали, де наказ коменданта на те, що він має повноваження здійснювати оповіщення, він просто розвернувся і пішов", — розповів присутній при цьому чоловік.

В ході рейду люди почали кричати "Ганьба" та "вигнали" військових. Через півтори години представники ТЦК просто розвернулись і пішли

"Жесть продовжується. Я так сподіваюсь, що вона завершиться дуже швидко, тому що реально ефекту нуль. З одним із представників ТЦК я поспілкувався не на камеру, він сказав, що дайте хоч когось, в кого просто бронь або відстрочка, ми звіримо дані й просто підемо звідси. Але люди були настільки налаштовані негативно, що просто були готові битись, гнати й так далі. Такі реалії у Львові", — додав він.

Рейд ТЦК у Львові Фото: Скриншот

ТЦК в одному з ресторанів Львова Фото: Скриншот

Нагадаємо, 11 жовтня в одному з нічних клубів Львова співробітники ТЦК провели перевірку військово-облікових документів відвідувачів. У Львівському "військкоматі" зазначили, що у місті проводять заходи з оповіщення військовозобов’язаних громадян.

Пізніше військкоми та поліція навідалися до спортзалу у Львові. За інформацією очевидців, затримували чоловіків, які не оновили облікові дані.