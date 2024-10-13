ТЦК и полиция устроили рейд после концерта в Броварах в Киевской области (видео)

Военкомы и полицейские проверяли документы у мужчин после концерта группы "100лиця". По данным местных СМИ, известно о по меньшей мере одном задержанном.

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В воскресенье вечером, 13 октября в городе Бровары Киевской области после концерта группы "100лиця" на выходе из городского культурного центра представители территориального центра комплектования (ТЦК) с полицией массово проверяли документы у военнообязанных. Об этом сообщают местные СМИ.

На обнародованных в сети кадрах несколько женщин пытаются отбить мужчину у военкома и полиции, после чего задержанному таки удается убежать.

Кроме того, произошла стычка представителей ТЦК и правоохранителей с работницами городского культурного центра. Женщина просила у представителей полиции вернуть коллегу, который должен был завершить рабочий день.

По словам женщины, сотрудника МКЦ задержали прямо на рабочем месте и силой посадили в бусик. Просьба женщины переросла в силовое противостояние и толкотню, которые сопровождались нецензурной бранью.

В Киевском областном ТЦК и СП и в полиции Киевской области ситуацию пока не комментировали.

Рейды ТЦК в Украине: что известно

Напомню, в Украине с пятницы, 11 октября, сотрудники ТЦК и полиция наведываются с рейдами в общественные места в ряде областей Украины. Одной из первых стала проверка военно-учетных данных у мужчин, которые выходили из столичного Дворца спорта после концерта группы "Океан Эльзы". В ТЦК отметили, что меры оповещения и проверки документов у военнообязанных постоянно осуществляются с момента введения в действие закона Украины о мобилизации.

12 октября военкомы пришли на концерт стендап-комика Антона Тимошенко в Черкасской областной филармонии.

13 октября представителей ТЦК заметили на популярном горнолыжном курорте Украины Буковель, в Яремче Ивано-Франковской области и в Хмельницкой области,