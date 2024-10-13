Задержанием занималась Нацполиция: в ТЦК рассказали о событиях после концерта "Океана Эльзы"

После концерта группы "Океан Эльзы" возле Дворца спорта конфликтных ситуаций с сотрудниками ТЦК не было, отметили в столичном военкомате.

Related video

Вечером 11 октября работники военкомата провели рейд после концерта группы "Океан Эльзы" возле Дворца спорта в столице. В Киевском городском ТЦК и СП заявили в комментарии "Укринформу", что конфликтных ситуаций с участием их сотрудников не было зафиксировано.

В ТЦК отметили, что меры оповещения и проверки военно-учетных документов постоянно осуществляется с момента введения в действие закона Украины о мобилизации.

"Задержание граждан, нарушивших нормы закона, происходило сотрудниками Национальной полиции Украины. Конфликтных ситуаций с участием военнослужащих ТЦК зафиксировано не было", — рассказали в пресс-службе Киевского городского ТЦК и СП.

Рейд ТЦК после концерта группы "Океан Эльзы"

11 октября в СМИ сообщили, что работники ТЦК ждали посетителей концерта группы "Океан Эльзы" у выхода из Дворца спорта. Так, мужчин проверяли около полусотни военных.

12 октября лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук прокомментировал меры по оповещению после его концерта в Киеве. По его словам, группа счастлива, что много людей приходят его поддержать, "Океану Эльзы" исполнилось 30 лет.

Напомним, 12 октября председатель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявил, что не считает проверку документов после концерта "Океана Эльзы" угрозой для украинской культуры. Он отметил, что приветствует подобные проверки и убежден, что они должны быть постоянными.