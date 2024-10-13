Затриманням займалася Нацполіція: у ТЦК розповіли про події після концерту "Океану Ельзи"

Після концерту гурту "Океан Ельзи" біля Палацу спорту конфліктних ситуацій зі співробітниками ТЦК не було, зауважили в столичному військкоматі.

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Ввечері 11 жовтня працівники військкомату провели рейд після концерту гурту "Океан Ельзи" біля Палацу спорту в столиці. У Київському міському ТЦК та СП заявили в коментарі "Укрінформу", що конфліктних ситуацій за участі їхніх співробітників не було зафіксовано.

У ТЦК зауважили, що заходи оповіщення й перевірки військово-облікових документів постійно здійснюється з моменту введення в дію закону України про мобілізацію.

"Затримання громадян, які порушили норми закону, відбувалося співробітниками Національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було", — розповіли в пресслужбі Київського міського ТЦК та СП.

Рейд ТЦК після концерту гурту "Океан Ельзи"

11 жовтня у ЗМІ повідомили, що працівники ТЦК чекали на відвідувачів концерту гурту "Океан Ельзи" біля виходу з Палацу спорту. Так, чоловіків перевіряли близько півсотні військових.

12 жовтня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокоментував заходи з оповіщення після його концерту в Києві. За його словами, гурт щасливий, що багато людей приходять його підтримати, "Океану Ельзи" виповнилося 30 років.

Нагадаємо, 12 жовтня голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявив, що не вважає перевірку документів після концерту "Океану Ельзи" загрозою для української культури. Він наголосив, що вітає подібні перевірки та переконаний, що вони повинні бути постійними.