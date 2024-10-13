Массовые рейды ТЦК: проверки военнообязанных состоялись в 5 областях Украины (фото, видео)

Военкомы вместе с полицейскими устраивают массовые проверки документов. На Закарпатье женщины напали на пограничников, приняв их за сотрудников ТЦК.

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В Украине продолжаются рейды представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки в общественных местах. В соцсетях распространяют видео, на которых военкомы проверяют военно-учетные данные военнообязанных. Фокус собрал все, что известно на данный момент.

Рейды ТЦК по Украине: что известно

В воскресенье утром, 13 октября, ТЦК начали обход отелей в Хмельницкой области. Местные паблики сообщали о проверке документов у мужчин в "Арден палаце", что в Сатанове.

ТЦК наведались в отель в Сатанове Фото: Хмельницький LIVE

Накануне в субботу рейды прошли в заведениях питания, ТРЦ и магазинах Хмельницкого.

Сотрудников ТЦК в воскресенье заметили на одном из крупнейших горнолыжных курортов Украины Буковеле и на автобазаре под Ивано-Франковском. Об этом сообщило местное издание "Галка". Сейчас сообщений о конфликтных ситуациях нет.

ТЦК проверяют документы на автобазаре под Ивано-Франковском Фото: galka.if.ua

Также местные сообщают о рейдах в ресторанах Яремче.

"Трое или четверо работников ТЦК и двое полицейских стали у дверей. Кто в ресторан зашел, тот и пообедает и поужинает заодно. Все люди здесь слегка взволнованы", — рассказал очевидец.

На Закарпатье в окрестностях села Кривая в Тячевском районе женщины "вооружившись" камнями и палками напали на автомобиль пограничников, потому что подумали, что это едут работники ТЦК. Об инциденте написало "Закарпатье 24".

На Закарпатье женщины атаковали пограничников Фото: Скриншот

Пресс-служба Мукачевского пограничного отряда сообщила, что на видео, которое появилось в сети, действительно служебное авто пограничников, которое направлялось к месту несения службы.

Фото: Скриншот

"Ситуация была локализована путем проведения разъяснительной работы и доведения требований законодательства по пограничным вопросам", — рассказала пресс-секретарь пресс-службы.

В субботу, 12 октября, во Львове с криками "Позор!" выгнали ТЦК со свадьбы в ресторане "Соната". По словам очевидцев, люди в военной форме и прикрытым лицами пытались "заломать" мужчину.

Фото: Скриншот

Во Львовском областном ТЦК отметили, что в Украине проходят мероприятия по мобилизации военнообязанных граждан. Поэтому военнослужащие ТЦК совместно с полицией проводят оповещение граждан относительно воинского учета.

"Призываем граждан соблюдать все нормы действующего законодательства. По просьбе представителей ТЦК и СП или работников правоохранительных органов предоставить для проверки военно-учетные документы, реагировать корректно. За препятствование их работе предусмотрена административная ответственность", — заявил начальник Львовского ОТЦК и СП, полковник Денис Сахацкий.

Напомним, 12 октября в Днепре гендиректор Steko Сергей Положай нецензурно выругался на представителя ТЦК во время проверки документов.

Также 12 октября сотрудники ТЦК и полицейские пришли на концерт стендап-комика Антона Тимошенко в Черкасской областной филармонии.

11 октября в Киеве возле Дворца спорта военкомы и полиция проверяли документы у мужчин, которые выходили с концерта группы "Океан Эльзы".