В Днепре гендиректор компании по производству окон обругал военных (фото, видео)

По информации Сергея Положая, представители ТЦК пытались его задержать без соответствующих на то оснований.

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В Днепре 12 октября между мужчиной и военными произошел скандал. Он грубо общался и нецензурно выражался в сторону бойцов. Как сообщают местные паблики, вероятным виновником скандала является генеральный директор компании по производству окон Сергей Положай.

"У меня здоровье как два тебя, а ты мне будешь рассказывать, как мне вести себя и разговаривать", — эмоционально говорил мужчина военным.

На месте происшествия также видно сотрудников полиции, однако мужчину это не остановило.

"Еще раз повторяю, я генеральный директор. 2760 человек работает. Ты солдат, б**ть, п**уй копать бл**ь", — заявил военному мужчина на видео.

Скандал с военными в Днепре: реакция Положая

На следующий день генеральный директор компании по производству окон Steko Сергей Положай рассказал свою версию инцидента.

"Вчера вечером была огромная облава в центре Днепра. Я спокойно один гулял по Шевченко парку со всеми документами и в полной уверенности что у меня все ок. ТЦК, полиция и куча каких-то военных остановили меня для проверки. Я предъявил военник с обновленными данными, повестка продлена до 1 ноября", — написал он в соцсетях.

По его информации, работники ТЦК отметили, что у него нет бронирования, отсрочки. По этой причине мужчина подлежит мобилизации.

"У меня включилась вся сила, агрессивность и так далее. В этом состоянии я снесу всех и все! Они перепутали, что столкнулись не с*куном и чмошником, а с горой. Я им таких х*ев надрал этим г*лимым тцкшникам, что они вызвали подкрепление автоматчиков. Показав автоматчикам в балаклавах свое оружие, документы и т.д., сотрудники спецподразделения послали всех ицк, полицию и т.д., и я эскортом автоматчиков пошел домой", — рассказал он.

Напомним, в июле 2024 года парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" пожаловалась на действия командира 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Богдана Шевчука. По ее словам, он отдавал "преступные приказы", которые привели к потерям на фронте.

Ранее Фокус писал, что бойцы из подразделения взвода аэроразведки и ударных БпАК 1004 бригады обвинили командира взвода, бывшего актера "Дизель Шоу" Максима Нелипу в использовании военного автомобиля в собственных целях. По словам военных, он якобы находится в СЗЧ и организует сборы для нужд ВСУ, однако подразделение не видит этих денег.