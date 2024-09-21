Конфликт между бойцами и Нелипой из "Дизель Шоу": действительно ли командир присвоил автомобиль подразделения, детали

Очередной скандал в боевом подразделении. Военнослужащие приобрели автомобиль за донаты, однако его якобы использует командир Максим Нелипа в собственных целях. Фокус разобрался в ситуации и рассказывает подробности и позиции двух сторон.

Related video

Бойцы из подразделения взвода аэроразведки и ударных БпАК 1004 бригады обвинили командира взвода, бывшего актера "Дизель Шоу" Максима Нелипу в использовании военного автомобиля в собственных целях. По словам военных, он якобы находится в СОЧ и организует сборы для нужд ВСУ, однако подразделение не видит этих денег. В свою очередь Нелипа заявил, что готов ответить за каждую копейку и переезжает на другое место службы. Фокус выяснил все подробности конфликта.

Конфликт между военными и Максимом Нелипой

В конце 2023 года военнослужащий ВСУ Сергей Хилько, будучи на лечении, открыл сбор на автомобиль для своего батальона, который выехал на Бахмутское направление, через месяц транспорт был отремонтирован и передан бойцам. В это время командир взвода Максим Нелипа, по словам Хилько, открыл свой сбор на еще одно авто.

"Мы думали что будем иметь 2 хороших авто и всегда сможем быть мобильными и готовыми к каждому выезду, но... "Командир" оказался аферистом с народным признанием, которому люди без всяких сомнений сбрасывали деньги, а он в свою очередь этим пользовался", — написал Сергей Хилько в своем Facebook.

Он рассказал, что тогда было собрано 600 тысяч гривен, автомобиль Mitsubishi L-200 был заказан из Великобритании. Через благотворительный фонд машину оформили на участника боевых действий Анатолия Буленко. Однако транспорт так и не доехал до фронта, на нем ездит Нелипа по Киеву и области, отметил военный.

Военный Дмитрий Стельмах в автомобиле Mitsubishi L-200

Младший сержант Дмитрий Стельмах с позывным TACKLEBERRY из подразделения взвода аэроразведки и ударных БпАК 1004 бригады рассказал Фокусу, что автомобиль Mitsubishi L-200 был оформлен на военнослужащего Буленко из-за его УБД, это произошло тогда, когда тот находился вместе со всей группой на выполнении боевых задач на Донецком направлении.

"Впоследствии, когда мы были на учениях много месяцев спустя, стало известно, что на автомобиль пытаются составить какие-то протоколы за нарушение езды. Проще говоря, командир, сам находясь в СОЧ, гонял на этой машине по всему Киеву, и где-то там он был замечен в каких-то разных делах за нарушение правил дорожного движения и за повреждение других автомобилей", — сказал Стельмах.

По его словам, один из руководителей батальона позвонил Буленко и заявил, что нужно "писать объяснения относительно совершенных правонарушений" с автомобилем. Ведь машина числится на военном, однако на нее составляют протоколы, а потому приходят запросы о проведении служебного расследования. После чего бойцы встретились со своим командиром Максимом Нелипой и сообщили, что хотят забрать автомобиль, или чтобы тот закрыл вопрос с документацией.

"Он (Максим Нелипа, — ред.) откровенно отказывался предоставлять какие-либо документы на машину, предварительно их спрятав, потому что в самой машине мы их не обнаружили. Мы пытались спокойно решить этот вопрос. Но он крайне неадекватно начал вести себя, перейдя в конце концов на личности. Говоря, что все вокруг плохие, все ему что-то должны, и его вклад в нашу службу неоценим, но он никогда даже не принимал с нами вообще никакого участия во время ведения боевых действий", — отметил Стельмах.

После чего был вызван наряд полиции, однако и им Нелипа якобы не предоставил документы на авто и никаких контактов волонтерской фирмы, которая пригнала эту машину, купленную за деньги донатов. Учитывая что документов на авто у военных не было, полиция отказалась вмешиваться в конфликт.

Полиция приехала к дому Нелипы Фото: Скриншот

TACKLEBERRY отметил, что сейчас Нелипа якобы числится в СОЧ, также открыты служебные расследования по определенному имуществу, которое тот должен отдать. Кроме этого, он проводит сборы, на которых собирает средства для ВСУ.

"Он собирает деньги, якобы как на нужды подразделения, хотя подразделение тех денег не видит, даже отчетности никакой не предоставляет по использованию средств. Он пошел в СОЧ из воинской части, забрал много разного имущества, которое смог впихнуть в машину, пока нас не было, и уехал себе", — пояснил он.

В свою очередь в разговоре с Фокусом командир взвода Максим Нелипа заметил, что не имеет права рассказывать много подробностей, носящих военный характер.

"От себя я еще скажу, что это три таких столба — жадность, зависть и тупость. Просто люди получили много, достаточно много. А когда захотелось еще, а не было возможности, то начали забирать и уже не свое. Поэтому я не могу, скажем так, сообщить все подробности. Я думаю, что здесь скорее дело за какой-то военной комиссией, которой можно будет открыть все аргументы с моей стороны", — рассказал Нелипа.

Он отметил, что также в Facebook не имеет права и желания говорить, потому что это "как на заборе отвечать, когда на тебя пишут что-то отвратительное".

Нелипа заявил, что у него чистая совесть, он готов ответить за каждую копейку. В частности, все деньги со сбора были потрачены на оборудование, которое осталось в подразделении.

"А то, что я езжу на этой машине и переезжаю вместе с ней в новое место службы, и дальше она будет делать именно то дело, для которого собирались деньги. Вот это покажет и история, и справедливое, и ответственное расследование. Мне противно, что так опорочили, ладно мое имя, зов людей, когда они отдавали свои последние копейки. А клевета... пусть она будет на совести этих людей. Будем разбираться, но на определенном уровне", — сообщил Нелипа.

На вопрос, находится ли командир в СОЧ, он ответил, что уже давно нет, у него есть приказ, подписанный главнокомандующим. Сейчас Нелипа сдает дела, должности и имущество. У него на 80% уже подписан обходной лист.

"Я эти два дня бегаю по части, по всем службам. Вы знаете, можно говорить много чего, но по факту, давайте немного терпения, и вы увидите, кто есть Д`Артаньян, кто есть верблюд", — добавил он.

Командиры злоупотребляют своим положением: почему так происходит

Народный депутат Марьяна Безуглая рассказала Фокусу, что подобные ситуации — это истории каждый день. Чтобы этого не произошло, должно быть некоррумпированное военное руководство и мощный контроль со стороны Минобороны и правоохранительных органов. Она убеждена, что побороть коррупцию во время войны невозможно без соответствующего желания Минобороны и Генштаба.

Кроме этого, нардеп посоветовала военнослужащим, которые попали в ситуацию, когда командир-тиловик эксплуатирует автомобиль подразделения в собственных целях, не молчать и не прогибаться.

"Обращаться в правоохранительные органы, освещать коррупцию и злоупотребления. Это риск, но иначе надежды нет", — добавила Безуглая.

По словам главы благотворительного фонда "Вернись живым", военного эксперта и волонтера Тараса Чмута, к таким сценариям могут привести любые сборы, которые хаотично происходят, без постановки техники на баланс и с передачей физлицам.

"Если техника, машина, например, передана, зарегистрирована на командира, на физлицо, то фактически это его собственность, независимо от того, был сбор или не было", — заявил Фокусу Чмут.

В случае, когда благотворительный фонд передал автомобиль физическому лицу-военнослужащему, то она становится как бы его, он должен за нее нести ответственность и эксплуатировать. Чмут отметил, что для того, чтобы не возникало случаев, когда командир использует авто в собственных целях, технику нужно ставить на воинские части.

"Не надо давать людям, надо ставить на воинские части и делать другой архитектурой. Не будет таких проблем", — пояснил он.

Тарас Чмут отметил, что командир может находиться в тылу, когда подразделение — в зоне боевых действий. Поскольку есть обучение или задачи, определенные старшим руководством.

"Каждая ситуация индивидуальна. Подобное явление нормальное? Да, нормальное, оно зависит от многочисленных факторов: какой командир, какого уровня, чего он там, какой период времени и так далее", — добавил Чмут.

Что делать бойцам: могут ли они вернуть автомобиль

Адвокат Олег Леонтьев сообщил Фокусу, что в этой ситуации важен правовой статус автомобиля, как его приобрели. Кроме этого, он подчеркнул, что в воинской части за все отвечает командир.

"Как и на корабле за все отвечает капитан, и всем руководит капитан. Так же и в воинской части — за все отвечает командир. В частности, за две основные вещи. Первое, за здоровье и жизнь своих подчиненных, а так же, второй вопрос, за выполнение боевой задачи. Все. Эти два момента основных, которые есть в обязанности командира", — сказал Олег Леонтьев.

По его словам, если командир считает, что боевое задание будет лучше выполняться, если он будет ездить на том автомобиле, значит так и есть.

Леонтьев отметил, что военнослужащий, которому принадлежит автомобиль, имеет право заявить о своей претензии командиру, однако она будет гражданско-правового плана. Или если боец считает, что командир похитил автомобиль, то он может обратиться для регистрации уголовного производства и привлечения лица к ответственности.

Когда военный убежден, что в этом случае нарушены гражданско-правовые отношения, он может написать иск в суд с требованием устранения препятствования в пользовании имуществом. Адвокат отметил, что существует еще один путь, который заключается в применении положений дисциплинарного статуса ВСУ.

"Там есть пункт 110, в котором указано право военнослужащих действовать, так сказать, через голову своих командиров и обращаться с жалобами, обращениями, замечаниями к вышестоящим командирам и так же в правоохранительные органы", — добавил Леонтьев.

Бывший полицейский-криминалист, адвокат Виктор Чевгуз рассказал, что в этой ситуации командир взвода злоупотребляет служебным положением, поэтому военнослужащим он советует подать заявление в ГБР.

"Возбудят уголовное дело, расследуют и присвоение имущества. ГБР будет расследовать, если он еще получал боевые деньги незаконно, то это также хищение государственных денег", — сообщил Фокусу Чевгуз.

Он добавил, что это не первый подобный случай, за который уже привлекали к уголовной ответственности.

Напомним, в июле 2024 года парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" пожаловалась на действия командира 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Богдана Шевчука. По ее словам, он отдавал "преступные приказы", которые привели к потерям на фронте.

В ноябре 2023 года был распространен скандал с 77-й ОАБДШВ ВСУ. В частности, жена, чей муж служил в подразделении и пропал без вести, обвинила командиров в коррупции.