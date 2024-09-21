Конфлікт між бійцями та Неліпою з "Дизель Шоу": чи дійсно командир привласнив автомобіль підрозділу, деталі

Черговий скандал у бойовому підрозділі. Військовослужбовці придбали автомобіль за донати, проте його нібито використовує командир Максим Неліпа у власних цілях. Фокус розібрався у ситуації та розповідає подробиці та позиції двох сторін.

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Бійці з підрозділу взводу аеророзвідки та ударних БпАК 1004 бригади звинуватили командира взводу, колишнього актора "Дизель Шоу" Максима Неліпу у використанні військового автомобіля у власних цілях. За словами військових, він нібито перебуває в СЗЧ та організовує збори для потреб ЗСУ, проте підрозділ не бачить цих грошей. Своєю чергою Неліпа заявив, що готовий відповісти за кожну копійку та переїжджає на інше місце служби. Фокус зʼясував усі подробиці конфлікту.

Конфлікт між військовими та Максимом Неліпою

Наприкінці 2023 року військовослужбовець ЗСУ Сергій Хилько, будучи на лікуванні, відкрив збір на автомобіль для свого батальйону, який виїхав на Бахмутський напрямок, через місяць транспорт був відремонтований та переданий бійцям. У цей час командир взводу Максим Неліпа, за словами Хилька, відкрив свій збір на ще одне авто.

"Ми думали що будемо мати 2 хороших авто і завжди зможемо бути мобільними та готовими до кожного виїзду, але… "Командир" виявився аферистом з народним визнанням, якому люди без всяких сумнівів скидали гроші, а він в свою чергу цим користувався", — написав Сергій Хилько у своєму Facebook.

Він розповів, що тоді було зібрано 600 тисяч гривень, автомобіль Mitsubishi L-200 був замовлений з Великої Британії. Через благодійний фонд машину оформили на учасника бойових дій Анатолія Буленка. Проте транспорт так і не доїхав до фронту, на ньому їздить Неліпа по Києву та області, зазначив військовий.

Військовий Дмитро Стельмах в автомобілі Mitsubishi L-200

Молодший сержант Дмитро Стельмах з позивним TACKLEBERRY з підрозділу взводу аеророзвідки та ударних БпАК 1004 бригади розповів Фокусу, що автомобіль Mitsubishi L-200 був оформлений на військовослужбовця Буленка через його УБД, це сталося тоді, коли той перебував разом зі всією групою на виконанні бойових завдань на Донецькому напрямку.

"Згодом, коли ми були на навчаннях багато місяців потому, стало відомо, що на автомобіль намагаються скласти якісь протоколи за порушення їзди. Простіше кажучи, командир, сам перебуваючи в СЗЧ, ганяв на цій машині по всьому Києву, і десь там він був помічений в якихось різних справах за порушення правил дорожнього руху та за пошкодження інших автомобілів", — сказав Стельмах.

За його словами, один з керівників батальйону зателефонував Буленку та заявив, що потрібно "писати пояснення стосовно вчинених правопорушень" з автомобілем. Адже машина числиться на військовому, проте на неї складають протоколи, а тому приходять запити щодо проведення службового розслідування. Після чого бійці зустрілися зі своїм командиром Максимом Неліпою та повідомили, що хочуть забрати автомобіль, або щоб той закрив питання з документацією.

"Він (Максим Неліпа, — ред.) відверто відмовлявся надавати будь-які документи на машину, попередньо їх заховавши, бо в самій машині ми їх не виявили. Ми намагалися спокійно вирішити це питання. Але він вкрай неадекватно почав поводитись, перейшовши в кінці кінців на особистості. Говорячи, що всі навколо погані, всі йому щось винні, і його вклад в нашу службу неоціненний, але він ніколи навіть не приймав з нами взагалі ніякої участі під час ведення бойових дій", — наголосив Стельмах.

Після чого був викликаний наряд поліції, проте і їм Неліпа нібито не надав документи на авто та жодних контактів волонтерської фірми, яка пригнала цю машину, куплену за гроші донатів. Враховуючи що документів на авто у військових не було, поліція відмовилась втручатись в конфлікт.

Поліція приїхала до будинку Неліпи Фото: Скриншот

TACKLEBERRY зазначив, що наразі Неліпа нібито числиться в СЗЧ, також відкриті службові розслідування щодо певного майна, яке той повинен віддати. Крім цього, він проводить збори, на яких збирає кошти для ЗСУ.

"Він збирає гроші, нібито як на потреби підрозділу, хоча підрозділ тих грошей не бачать, навіть звітності ніякої не надає стосовно використання коштів. Він пішов у СЗЧ з військової частини, позабирав багато різного майна, яке зміг впихнути в машину, поки нас не було, і виїхав собі", — пояснив він.

У свою чергу в розмові з Фокусом командир взводу Максим Неліпа зауважив, що не має права розповідати багато подробиць, що носять військовий характер.

"Від себе я ще скажу, що це три таких стовпа — жадність, заздрість і тупість. Просто люди отримали забагато, досить багато. А коли захотілося ще, а не було можливості, то почали забирати і вже не своє. Тому я не можу, скажімо так, сповістити всі подробиці. Я думаю, що тут скоріше справа за якоюсь військовою комісією, якій можна буде відкрити всі аргументи з мого боку", — розповів Неліпа.

Він наголосив, що також у Facebook не має права та бажання говорити, тому що це "наче як на заборі відповідати, коли на тебе пишуть щось огидне".

Неліпа заявив, що в нього чиста совість, він готовий відповісти за кожну копійку. Зокрема, всі гроші зі збору були витрачені на обладнання, яке залишилося у підрозділі.

"А те, що я їжджу на цій машині і переїжджаю разом з нею у нове місце служби, і далі вона буде робити саме ту справу, для якої збирались гроші. Ось це покаже і історія, і справедливе, і відповідальне розслідування. Мені огидно, що так споплюжили, ладно моє ім'я, поклик людей, коли вони віддавали свої останні копійки. А наклеп… хай він буде на совісті цих людей. Будемо розбиратись, але на певному рівні", — повідомив Неліпа.

На запитання, чи перебуває командир у СЗЧ, він відповів, що вже давно ні, в нього є наказ, підписаний головнокомандуючим. Наразі Неліпа здає справи, посади та майно. В нього на 80% вже підписний обхідний лист.

"Я ці два дні бігаю по частині, по всіх службах. Ви знаєте, можна казати багато чого, але по факту, давайте трішки терпіння, і ви побачите, хто є ДʼАртаньян, хто є верблюд", — додав він.

Командири зловживають своїм становищем: чому так відбувається

Народна депутатка Марʼяна Безугла розповіла Фокусу, що подібні ситуації — це історії кожного дня. Аби цього не відбулося, повинне бути некорумповане військове керівництво й потужний контроль з боку Міноборони й правоохоронних органів. Вона переконана, що побороти корупцію під час війни неможливо без відповідного бажання Міноборони та Генштабу.

Крім цього, нардепка порадила військовослужбовцям, які втрапили в ситуацію, коли командир-тиловик експлуатує автомобіль підрозділу у власних цілях, не мовчати та не прогинатися.

"Звертатися в правоохоронні органи, висвітлювати корупцію і зловживання. Це ризик, але інакше надії немає", — додала Безугла.

За словами голови благодійного фонду "Повернись живим", військового експерта і волонтера Тараса Чмута, до таких сценаріїв можуть призвести будь-які збори, які хаотично відбуваються, без постановки техніки на баланс та з передачею фізособам.

"Якщо техніка, машина, наприклад, передана, зареєстрована на командира, на фізособу, то фактично це його власність, незалежно від того, був збір чи не було", — заявив Фокусу Чмут.

У випадку, коли благодійний фонд передав автомобіль фізичній особі-військовослужбовцю, то вона стає ніби його, він має за неї нести відповідальність та експлуатувати. Чмут зауважив, що для того, аби не виникало випадків, коли командир використовує авто у власних цілях, техніку потрібно ставити на військові частини.

"Не треба давати людям, треба ставити на військові частини й робити іншою архітектурою. Не буде таких проблем", — пояснив він.

Тарас Чмут зазначив, що командир може перебувати в тилу, коли підрозділ — в зоні бойових дій. Оскільки є навчання чи задачі, визначені старшим керівництвом.

"Кожна ситуація індивідуальна. Чи подібне явище нормальне? Так, нормальне, воно залежить від чисельних факторів: який командир, якого рівня, чого він там, який період часу і так далі", — додав Чмут.

Що робити бійцям: чи можуть вони повернути автомобіль

Адвокат Олег Леонтьєв повідомив Фокусу, що в цій ситуації важливий правовий статус автомобіля, як його придбали. Крім цього, він наголосив, що у військовій частині за все відповідає командир.

"Як і на кораблі за все відповідає капітан, і всім керує капітан. Так само й у військовій частині — за все відповідає командир. Зокрема, за дві основні речі. Перше, за здоров'я і життя своїх підлеглих, а так само, друге питання, за виконання бойової задачі. Все. Ці два моменти основних, які є в обов'язку командира", — сказав Олег Леонтьєв.

За його словами, якщо командир вважає, що бойове завдання буде краще виконуватися, якщо він їздитиме на тому автомобілі, значить так і є.

Леонтьєв наголосив, що військовослужбовець, якому належить автомобіль, має право заявити про свою претензію командиру, проте вона буде цивільноправового плану. Або якщо боєць вважає, що командир викрав автомобіль, то він може звернутися для реєстрації кримінального провадження та притягнення особи до відповідальності.

Коли військовий переконаний, що в цьому випадку порушені цивільноправові стосунки, він може написати позов до суду з вимогою усунення перешкоджання в користуванні майном. Адвокат зазначив, що існує ще один шлях, який полягає в застосуванні положень дисциплінарного статусу ЗСУ.

"Там є пункт 110, в якому зазначено право військовослужбовців діяти, так би мовити, через голову своїх командирів і звертатися зі скаргами, зверненнями, зауваженнями до вищих командирів і так само до правоохоронних органів", — додав Леонтьєв.

Колишній поліцейський-криміналіст, адвокат Віктор Чевгуз розповів, що в цій ситуації командир взводу зловживає службовим становищем, тому військовослужбовцям він радить подати заяву до ДБР.

"Порушать кримінальну справу, розслідують і привласнення майна. ДБР буде розслідувати, якщо він ще отримував бойові гроші незаконно, то це також розкрадання державних грошей", — повідомив Фокусу Чевгуз.

Він додав, що це не перший подібний випадок, за який вже притягували до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, в липні 2024 року парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" поскаржилася на дії командира 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Богдана Шевчука. За її словами, він віддавав "злочинні накази", які призвели до втрат на фронті.

У листопаді 2023 року був розповсюджений скандал із 77-ю ОАБДШВ ЗСУ. Зокрема, дружина, чий чоловік служив у підрозділі та зник безвісти, звинуватила командирів у корупції.