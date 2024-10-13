В Дніпрі гендиректор компанії по виробництву вікон облаяв військових (фото, відео)

За інформацією Сергія Положая, преставники ТЦК намагались його затримани без відповідних на те підстав.

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В Дніпрі 12 жовтня між чоловіком та військовими відбувся скандал. Він грубо спілкувався та нецензурно висловлювався в сторону бійців. Як повідомляють місцеві пабліки, ймовірним винуватцем скандалу є генеральний директор компанії з виробництва вікон Сергій Положай.

"У мене здоров’я як два тебе, а ти мені розповідатимеш, як мені поводитися і розмовляти", — емоційно говорив чоловік військовим.

На місці події також видно співробітників поліції, однак чоловіка це не зупинило.

"Ще раз повторюю, я генеральний директор. 2760 чоловік працює. Ти солдат, б**ть, п**уй копати бл**ь", — заявив військовому чоловік на відео.

Скандал з військовими в Дніпрі: реакція Положая

Наступного дня генеральний директор компанії по виробництву вікон Steko Сергій Положай розповів свою версію інциденту.

"Вчора ввечері була величезна облава у центрі Дніпра. Я спокійно один гуляв по Шевченку парку з усіма документами й в повній впевненості що в мене все ок. ТЦК, поліція та купа якихось військових зупинили мене для перевірки. Я пред'явив військовик з оновленими даними, повістку продовжено до 1 листопада", — написав він у соцмережах.

За його інформацією, працівники ТЦК відзначили, що у нього немає бронювання, відтермінування. З цієї причини чоловік підлягає мобілізації.

"У мене включилася вся сила, агресивність тощо. У цьому стані я знесу всіх і все! Вони переплутали, що зіткнулися не с*куном і чмошником, а з горою. Я їм таких х*їв насував цим г*лимим тцкшникам, що вони викликали підкріплення автоматників. Показавши автоматникам у балаклавах свою зброю, документи й т.д., співробітники спецпідрозділу послали всіх ицк, поліцію і т. д., і я ескортом автоматників пішов додому", — розповів він.

Нагадаємо, в липні 2024 року парамедикиня Катерина Поліщук з позивним "Пташка" поскаржилася на дії командира 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Богдана Шевчука. За її словами, він віддавав "злочинні накази", що призвели до втрат на фронті.

Раніше Фокус писав, що бійці з підрозділу взводу аеророзвідки та ударних БпАК 1004 бригади звинуватили командира взводу, колишнього актора "Дизель Шоу" Максима Неліпу у використанні військового автомобіля у власних цілях. За словами військових, він нібито перебуває в СЗЧ та організовує збори для потреб ЗСУ, проте підрозділ не бачить цих грошей.