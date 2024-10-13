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Масові рейди ТЦК: перевірки військовозобов'язаних відбулися у 5 областях України (фото, відео)

ТЦК, рейди ТЦК, ТЦК Буковель
Фото: galka.if.ua | Співробітники ТЦК перевіряють документи в Буковелі

Військкоми разом з поліцейськими влаштовують масові перевірки документів. На Закарпатті жінки напали на прикордонників, прийнявши їх за співробітників ТЦК.

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В Україні тривають рейди представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у громадських місцях. У соцмережах поширюють відео, на яких військкоми перевіряють військово-облікові дані військовозобов'язаних. Фокус зібрав все, що відомо на цей момент.

Рейди ТЦК по Україні: що відомо

У неділю вранці, 13 жовтня, ТЦК розпочали обхід готелів у Хмельницькій області. Місцеві пабліки повідомляли про перевірку документів у чоловіків в "Арден палаці", що у Сатанові.

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ТЦК навідалися в готель у Сатанові
Фото: Хмельницький LIVE

Напередодні у суботу рейди пройшли у закладах харчування, ТРЦ та магазинах Хмельницького.

Співробітників ТЦК у неділю помітили на одному з найбільших гірськолижних курортів України Буковелі та на автобазарі під Івано-Франківськом. Про це повідомило місцеве видання "Галка". Наразі повідомлень про конфліктні ситуації немає.

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ТЦК перевіряють документи на автобазарі під Івано-Франківськом
Фото: galka.if.ua

Також місцеві повідомляють про рейди в ресторанах Яремче.

"Троє чи четверо працівників ТЦК і двоє поліцейських стали біля дверей. Хто в ресторан зайшов, той і пообідає і повечеряє заодно. Всі люди тут злегка схвильовані", — розповів очевидець.

На Закарпатті на околицях села Крива у Тячівському районі жінки "озброївшись" камінням та палками напали на автомобіль прикордонників, бо подумали, що це їдуть працівники ТЦК. Про інцидент написало "Закарпаття 24".

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На Закарпатті жінки атакували прикордонників
Фото: Скриншот

Пресслужба Мукачівського прикордонного загону повідомила, що на відео, яке з’явилося у мережі, справді службове авто прикордонників, яке прямувало до місця несення служби.

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Фото: Скриншот

"Ситуацію було локалізовано шляхом проведення роз’яснювальної роботи та доведення вимог законодавства з прикордонних питань", — розповіла речниця пресслужби.

У суботу, 12 жовтня, у Львові з криками "Ганьба!" вигнали ТЦК з весілля у ресторані "Соната". За словами очевидців, люди у військовій формі та прикритим обличчями намагалися "заламати" чоловіка.

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Фото: Скриншот

У Львівському обласному ТЦК зазначили, що в Україні відбуваються заходи з мобілізації військовозобов’язаних громадян. Тому військовослужбовці ТЦК спільно з поліцією проводять оповіщення громадян щодо військового обліку.

"Закликаємо громадян дотримуватися усіх норм чинного законодавства. На прохання представників ТЦК та СП чи працівників правоохоронних органів надати для перевірки військово-облікові документи, реагувати коректно. За перешкоджання їхній роботі передбачена адміністративна відповідальність", — заявив начальник Львівського ОТЦК та СП, полковник Денис Сахацький.

Нагадаємо, 12 жовтня у Дніпрі гендиректор Steko Сергій Положай нецензурно вилаявся на представника ТЦК під час перевірки документів.

Також 12 жовтня співробітники ТЦК і поліцейські прийшли на концерт стендап-коміка Антона Тимошенка в Черкаській обласній філармонії.

11 жовтня у Києві біля Палацу спорту військкоми та поліція перевіряли документи у чоловіків, які виходили з концерту гурту "Океан Ельзи".