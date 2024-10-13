Масові рейди ТЦК: перевірки військовозобов'язаних відбулися у 5 областях України (фото, відео)
Військкоми разом з поліцейськими влаштовують масові перевірки документів. На Закарпатті жінки напали на прикордонників, прийнявши їх за співробітників ТЦК.
В Україні тривають рейди представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у громадських місцях. У соцмережах поширюють відео, на яких військкоми перевіряють військово-облікові дані військовозобов'язаних. Фокус зібрав все, що відомо на цей момент.
Рейди ТЦК по Україні: що відомо
У неділю вранці, 13 жовтня, ТЦК розпочали обхід готелів у Хмельницькій області. Місцеві пабліки повідомляли про перевірку документів у чоловіків в "Арден палаці", що у Сатанові.
Напередодні у суботу рейди пройшли у закладах харчування, ТРЦ та магазинах Хмельницького.
Співробітників ТЦК у неділю помітили на одному з найбільших гірськолижних курортів України Буковелі та на автобазарі під Івано-Франківськом. Про це повідомило місцеве видання "Галка". Наразі повідомлень про конфліктні ситуації немає.
Також місцеві повідомляють про рейди в ресторанах Яремче.
"Троє чи четверо працівників ТЦК і двоє поліцейських стали біля дверей. Хто в ресторан зайшов, той і пообідає і повечеряє заодно. Всі люди тут злегка схвильовані", — розповів очевидець.
На Закарпатті на околицях села Крива у Тячівському районі жінки "озброївшись" камінням та палками напали на автомобіль прикордонників, бо подумали, що це їдуть працівники ТЦК. Про інцидент написало "Закарпаття 24".
Пресслужба Мукачівського прикордонного загону повідомила, що на відео, яке з’явилося у мережі, справді службове авто прикордонників, яке прямувало до місця несення служби.
"Ситуацію було локалізовано шляхом проведення роз’яснювальної роботи та доведення вимог законодавства з прикордонних питань", — розповіла речниця пресслужби.
У суботу, 12 жовтня, у Львові з криками "Ганьба!" вигнали ТЦК з весілля у ресторані "Соната". За словами очевидців, люди у військовій формі та прикритим обличчями намагалися "заламати" чоловіка.
У Львівському обласному ТЦК зазначили, що в Україні відбуваються заходи з мобілізації військовозобов’язаних громадян. Тому військовослужбовці ТЦК спільно з поліцією проводять оповіщення громадян щодо військового обліку.
"Закликаємо громадян дотримуватися усіх норм чинного законодавства. На прохання представників ТЦК та СП чи працівників правоохоронних органів надати для перевірки військово-облікові документи, реагувати коректно. За перешкоджання їхній роботі передбачена адміністративна відповідальність", — заявив начальник Львівського ОТЦК та СП, полковник Денис Сахацький.
Нагадаємо, 12 жовтня у Дніпрі гендиректор Steko Сергій Положай нецензурно вилаявся на представника ТЦК під час перевірки документів.
Також 12 жовтня співробітники ТЦК і поліцейські прийшли на концерт стендап-коміка Антона Тимошенка в Черкаській обласній філармонії.
11 жовтня у Києві біля Палацу спорту військкоми та поліція перевіряли документи у чоловіків, які виходили з концерту гурту "Океан Ельзи".