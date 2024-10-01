Мобилизация пошла на спад: есть потребность в снижении возраста для призыва в ВСУ, — Костенко

По словам народного депутата, необходимо брать в армию правильных людей, а не всех подряд. Есть проблема, ведь мобилизуют "ограниченно годных", а потому на поле боя "никого нет".

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Ситуация с мобилизацией ухудшилась по сравнению с тем, что было. Об этом в комментарии "Радио НВ" рассказал военнослужащий ВСУ, народный депутат, член комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко.

По его словам, в Кабмине за коммуникацию с обществом касательно мобилизации отвечает Министерство обороны. Несмотря на заявления министра обороны Рустема Умерова, ситуация с мобилизацией стала хуже. А потому необходимо принимать решения.

Роман Костенко о мобилизации (смотреть с 16 минуты)

Костенко считает, что верховный главнокомандующий и министр обороны должны взять на себя ответственность, чтобы заняться этим вопросом. Необходимо работать над мотивацией людей идти в армию, а также снижать мобилизационный возраст.

"Если мы в таком темпе будет "спускать на тормозах", то у нас скоро мобилизация вообще пойдет в минус". А если еще и Россия проведет мобилизацию, то я не знаю, что будут делать. Это очень серьезный вопрос", — рассказал Костенко.

По его словам, необходимо брать в армию правильных людей, а не всех подряд. Есть проблема, ведь мобилизуют "ограниченно годных", а потому на поле боя "никого нет".

"Самая большая проблема в том, что мы набираем всех подряд, а потом… У нас самая большая армия, а на поле боя никого нет, ведь набираем ограниченно годных", — сказал Костенко.

Напомним, Кабмин разрешил воинским частям призывать добровольцев без участия ТЦК. В Минобороны заявили, что командиры воинских частей получили полномочия выдавать направления на ВВК и комплектовать боевые части добровольцами.