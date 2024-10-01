Командиры будут мобилизовать мужчин: риски для военнообязанных и улучшит ли это призыв

В Украине изменили подход к мобилизации, в частности, этим будет заниматься не только ТЦК, но и командиры воинский частей. Фокус рассказывает, как изменится подход к призыву и в чем заключается главная опасность.

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1 октября Кабмин принял постановление, согласно которому воинские части могут призывать резервистов и военнообязанных, которые хотят добровольно служить.

Командиры воинских частей получат право осуществлять комплектование боевых воинских частей путем добровольцев. Также они могут предоставлять направления для прохождения ВВК для определения пригодности лица к службе. Перечень воинских частей, командиры которых будут осуществлять призыв резервистов и военнообязанных определит Генштаб.

Фокус рассказывает о перспективах такого решения и потенциальных рисках для военнообязанных.

Замена ТЦК на рекрутинг: перспективы решения

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов заявил, что подобное решение — это фактически замена системы ТЦК на рекрутинг. В результате командирам воинских частей разрешается проводить рекрутинг военнослужащих на добровольной основе. Разрешение на направление для прохождения ВВК тоже предоставляется, поскольку все рекруты должны пройти медкомиссию.

"Лучше оно (решение по изменению в Порядок призыва, — ред.) или нет, покажет время, насколько будет эффективным такой подход по мобилизации населения военнообязанных в Украине. Мы в поиске, потому что ТЦК на сегодняшний день, насколько мы понимаем, не выполняет, или выполняет, но очень плохо те задачи, которые на них возложены, — укомплектование Вооруженных сил Украины", — сказал Олег Жданов Фокусу.

Он отметил, что это вызывает существенное недовольство общества в Украине, а потому ищут новые способы призыва.

Какие риски появятся для военнообязанных: попадут ли они в желаемую часть

Адвокат Ростислав Кравец рассказал Фокусу, что если командиры будут направлять военнообязанных на ВВК, это не означает, что ТЦК должны направлять человека в эту конкретную воинскую часть. Так человек может изъявить желание служить в конкретной части, командир которой не возражает, однако после установления пригодности ТЦК решает направить мужчину в другую часть. По словам адвоката, этого закон не отрицает.

Адвокат Олег Леонтьев в разговоре с Фокусом сообщил, что в подобном решении может быть только один риск, который является самым главным, — чтобы военнообязанный, который захотел служить на конкретной должности в конкретной воинской части, попал туда. В частности, уже были случаи, когда военнообязанного поощряли идти на определенные должности. Тот думал, что, например, будет руководить дронами, а потом оказалось, что его отправили на должность сапера. Так риск заключается в том, придет ли человек на самом деле на службу на ту должность, в тех условиях и в воинскую часть, где захотел.

"Сегодня пришел он в ту воинскую часть, которую хочет, а оказывается, что его направили не туда, а совсем на другую должность", — пояснил Леонтьев.

Он отметил, что в этом случае военнообязанный человек не может себя защитить. Ведь после ликвидации военных прокуратур, военные — бесправны, никто не занимается защитой их интересов.

"Мертвые души" в ВСУ: коррупционные риски нового постановления Кабмина

Ростислав Кравец считает, что могут появиться мошеннические и коррупционные схемы, когда лицо за определенное вознаграждение просит для себя отношение.

"Я не исключаю, что такие случаи также могут быть. Поэтому я считаю, что нужно, вместо перекладывания ответственности на командиров, все же обязать ТЦК, которые у нас почему-то являются неприкосновенными, выполнять свои обязанности по комплектованию ВСУ. Командиры могут направлять запросы исключительно из ТЦК, а никак напрямую выбирать себе из граждан Украины", — пояснил адвокат.

По его мнению, это должно происходить централизованно, чтобы система работала. Вместо этого оказываются "какие-то партизанские отряды", которые формируются из тех лиц, которые кому-то нужны, а кому-то нет.

"А остальных куда девать? Я считаю, что в данном случае Кабинет министров в очередной раз продемонстрировал полную профессиональную непригодность в вопросах мобилизации и воинского учета", — подчеркнул Кравец.

Изменения в процессе мобилизации: что об этом думают сами военные

Пресс-секретарь 47-й ОМБр Анастасия Блищик сообщила Фокусу, что рекрутинговые центры есть во всех бригадах.

"К нам звонят добровольцы, которые говорят: "Хотим у вас служить". Далее мы им оформляем рекомендательное письмо, люди идут в военкомат, приходят ВВК, далее учебка и потом попадают к нам", — сказала Анастасия Блищик.

На вопрос, направлял ли ТЦК лицо, которое решило служить в 47-й бригаде, в другую часть, Блищик отметила, что нет. В частности, существует директива, которая определяет, что бригада является первоочередной. Речь идет о той, которая постоянно находится на передовых позициях. В результате человек идет в ТЦК с рекомендательным письмом, а рекрутеры сопровождают его до тех пор, пока он не попадет в воинскую часть.

Она считает, что решение о разрешении командирам призывать военнообязанных является честным по отношению к добровольцам.

"Если у них в какой-то бригаде есть знакомые, или они понимают, что могут туда попасть на какую-то конкретную должность, на которую готовились в гражданской жизни, или же они тренировались на пехотинца, или учились на разведчиков, операторов БПЛА. И если человек конкретно знает, куда идет, то это честно по отношению к самому же новобранцу", — пояснила Блищик.

Военная добавила, что это прекрасная инициатива, которая должна распространяться на все бригады. В частности, не должно быть так, что какую-то бригаду укомплектовали, а другая сидит без свежих сил.

Напомним, 30 сентября в 80-й ОДШБр показали, как готовят новомобилизованных к боевым действиям. В частности, людей сразу не отправляют на "ноль".

В тот же день нардеп Федор Вениславский рассказал, что Нацполиция будет принимать решение об объявлении в розыск людей, которые не обновили данные. По его словам, оно возможно будет после невыполнения наложенного на человека наказания.