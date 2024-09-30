Будут ли массово объявлять в розыск людей, которые не обновили свои данные: объяснение нардепа

По словам Федора Вениславского, объявление в розыск возможно только после того, как лицо не оплатит наложенный на него штраф.

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Решение об объявлении в розыск лиц, которые не обновили свои данные, будет принимать Нацполиция. Оно возможно будет только после невыполнения наложенного на лицо наказания. Об этом сообщил член депутатской фракции политической партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии Telegram-каналу "Труха".

По словам нардепа, в случае невыполнения требований закона, представитель ТЦК как орган, который уполномочен составлять постановления об административных правонарушениях, выносит постановление об административном правонарушении и наложении штрафа.

"После этого должно быть выполнено решение суда. Решение суда не выполняется — представители ТЦК обращаются к Национальной полиции, чтобы эти граждане Украины, которые не оплатили штраф и не выполнили свои требования, свои обязанности по воинскому учету, военной службе, были объявлены в розыск. И полиция их объявляет в розыск", — добавил Федор Вениславский.

Ранее Фокус писал, что начальники территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут обратиться за помощью к полиции, чтобы задержать уклониста. Это происходит в случае, если лица не выполняют свои обязанности во время всеобщей мобилизации или совершают административное правонарушение.

По словам и.о. заместителя начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки подполковника Андрея Мороза, к возможной мобилизации должны быть готовы и те, у кого есть отсрочка, ведь ВСУ "постоянно требуется пополнение". Кроме того, в армии формируют новые части, которые получают западное оружие.

К тому же на воинский учет также должны появиться определенные категории женщин. Сейчас существует утвержденный Минобороны Украины список специальностей и профессий, которые соответствуют военно-учетным специальностям.