Чи будуть масово оголошувати в розшук людей, які не оновили свої дані: пояснення нардепа

За словами Федора Веніславського, оголошення в розшук можливе лише після того, як особа не сплатить накладений на неї штраф.

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Рішення щодо оголошення в розшук осіб, які не оновили свої дані, буде приймати Нацполіція. Воно можливе буде тільки після невиконання накладеного на особу покарання. Про це повідомив член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі Telegram-каналу "Труха".

За словами нардепа, в разі невиконання вимог закону, представник ТЦК як орган, який уповноважений складати постанови про адміністративні правопорушення, виносить постанову про адміністративне правопорушення і накладення штрафу.

"Після цього має бути виконане рішення суду. Рішення суду не виконується — представники ТЦК звертаються до Національної поліції, щоб ці громадяни України, які не сплатили штраф і не виконали свої вимоги, свої обов'язки щодо військового обліку, військової служби, були оголошені в розшук. І поліція їх оголошує в розшук", — додав Федір Веніславський.

Раніше Фокус писав, що начальники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть звернутися по допомогу до поліції, щоб затримати ухилянта. Це відбувається в разі, якщо особи не виконують свої обов'язки під час загальної мобілізації або вчиняють адміністративне правопорушення.

За словами т.в.о. заступника начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки підполковника Андрія Мороза, до можливої мобілізації мають бути готові й ті, у кого є відстрочка, адже ЗСУ "постійно потрібне поповнення". Окрім того, у війську формують нові частини, які отримують західну зброю.

До того ж на військовий облік також мають з'явитись певні категорії жінок. Наразі існує затверджений Міноборони України список спеціальностей і професій, які відповідають військово-обліковим спеціальностям.