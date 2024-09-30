Ті, у кого є відстрочка, все одно мають бути готові до можливої мобілізації, — ТЦК

Представник військкомату Андрій Мороз зазначив, що ЗСУ постійно потребують поповнення. Він розповів, як відбувається мобілізація та куди відправляють хронічно хворих.

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Українці, які мають право на відстрочку від мобілізації, мають бути готові згодом опинитись на службі у ЗСУ. Про це в інтерв’ю "Західному кур’єру" заявив т.в.о. заступника начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки підполковник Андрій Мороз.

Відстрочка від мобілізації в Україні — не гарант?

Представник військкомату наголосив, що ЗСУ "постійно потрібне поповнення". Окрім того, у війську формують нові частини, які отримують західну зброю. Відповідні навчання відбуваються за кордоном.

"Тому ми постійно проводимо роз’яснювальну роботу серед населення, що мобілізація це не страшно, це потрібно", — пояснив Мороз.

Він підкреслив, що свій громадянський обов’язок мають виконати усі військовозобов’язані українці.

"Навіть ті, хто сьогодні має право на відстрочку, мають розуміти, що може настати день, коли їм доведеться піти в ЗСУ", — зазначив працівник ТЦК.

Мобілізація в Україні з хронічними хворобами

Мороз підтвердив, що українці, яким діагностували хронічні хвороби, можуть бути визнані ВЛК придатними та опинитись у ЗСУ. Однак служити вони будуть не на фронті.

"Їх призначають на тилові посади, ремонтні підрозділи. Кожен випадок розглядається індивідуально і людині знаходять підрозділ і посаду, де вона буде на своєму місці", — уточнив він.

Як відбувається мобілізація в Україні

Усі військовозобов’язані проходять такі етапи:

медкомісію (ВЛК);

внутрішню комісію на обласному збірному пункті, де аналізують стан здоров’я, цивільні навички та психоемоційний стан.

"Розподіл по навчальних центрах і потім військових підрозділах ми проводимо на підставі цих показників. Ми дивимось, де та чи інша людина буде максимально корисною — в десантно-штурмових військах, морській піхоті, інженерних військах чи тилових посадах", — пояснив представник ТЦК.

Нагадаємо, т.в.о. заступника керівника Івано-Франківського ОТЦК Андрій Мороз розповів, що військовозобов’язаних, які не оновили свої дані, вже розшукує поліція.

У ЗМІ пояснили, кому з українців загрожує штраф за порушення мобілізації.