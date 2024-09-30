Мобілізація в Україні: за що можуть затримати чоловіка і коли ТЦК звертається до поліції

Правоохоронні органи можуть втрутитися в тому разі, якщо військовозобов'язаний українець порушує мобілізаційне законодавство і не уточнив, наприклад, своє актуальне місце проживання та іншу особисту інформацію.

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В Україні триває загальна мобілізація і повістку можуть вручити військовозобов'язаним громадянам віком від 18 до 60 років. Ті, хто намагаються ухилитися від призову, можуть зіткнутися з наслідками. Про це детальніше розповіли в матеріалі "РБК-Україна".

Начальники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки можуть звернутися по допомогу до поліції, щоб затримати ухилянта. Це відбувається за кількох умов.

Йдеться про випадки, коли особи не виконують свої обов'язки під час загальної мобілізації або вчиняють адміністративне правопорушення. Зокрема:

якщо українець не уточнив адресу проживання, контактні дані та іншу особисту інформацію;

якщо запрошення до ТЦК або інших визначених місць для виконання обов'язків з військового обліку було проігноровано;

у разі, якщо громадянин не повідомив про нове місце проживання, які впливають на військовий облік.

Також визначено додаткові заходи примусу. Наприклад, якщо в поліції підготували письмову відповідь про те, що неможливо затримати і доставити до ТЦК і СП громадянина, тоді у начальника військкомату буде 5 днів на те, щоб надіслати військовозобов'язаному поштою повідомлення з вимогою про виконання обов'язків.

Якщо через 10 днів після вимоги її все ж не було виконано, тоді ТЦК і СП уже звертається до суду. Там можуть ухвалити рішення про тимчасове обмеження громадянина в праві на керування транспортним засобом під час мобілізації. Такі заходи можуть діяти до виконання обов'язків або до відкликання такої вимоги.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що в ТЦК відповіли, чому відстрочка під час загальної мобілізації діє лише до 9 листопада. За словами спікера Романа Істоміна, навіть якщо документ про відтермінування буде отримано в жовтні, він однаково діятиме тільки до початку листопада. Пов'язано це із законом про воєнний стан.