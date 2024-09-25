Мобілізація в Україні: у ТЦК відповіли, чому відстрочка діє лише до 9 листопада

За словами спікера Романа Істоміна, навіть якщо документ про відстрочку буде отримано в жовтні, він однаково діятиме тільки до початку листопада. Пов'язано це із законом про воєнний стан.

Related video

В Україні триває загальна мобілізація і деякі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років мають право на відстрочку. При цьому діє вона лише до 9 листопада. Про це заявив спікер Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Роман Істомін під час брифінгу, передає "Суспільне".

За його словами, відстрочка від мобілізації українцям надається максимум на 90 днів, після чого цей документ потрібно буде продовжувати. Пов'язано це із законом про воєнний стан і загальну мобілізацію. Але цього разу, якщо людина отримала відстрочку у вересні або жовтні, вона діятиме все одно до 9 листопада.

"Відстрочка, надана, наприклад, 12 серпня, діє до 9 листопада. Тоді набуде чинності новий указ президента про продовження терміну мобілізації, і чоловіки заново оформлятимуть відстрочку, або вона продовжиться через єдиний державний реєстр. Але це не відбувається автоматично — чоловік має сам займатися цим процесом. Відстрочка — це насамперед в інтересах військовозобов'язаного", — заявив Роман Істомін.

Окремо спікер Полтавського ТЦК і СП додав, що військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, повинні будуть продовжити її, щоб документ діяв і після 9 листопада. Для цього необхідно подати на розгляд комісії заяву в паперовій або електронній формі, зокрема й через застосунок "Резерв+".

"У разі продовження терміну мобілізації, перевірка підстав на відстрочку здійснюється за допомогою єдиного державного реєстру призовників і резервістів", — додав Роман Істомін.

Якщо через реєстр неможливо провести перевірку документів, тоді ТЦК і СП повідомляє військовозобов'язаного про необхідність надання необхідних документів. Якщо приходить відмова, тоді українця можуть відправити на медичний огляд для того, щоб визначити придатність до військової служби.

Нагадаємо, 10 вересня повідомлялося, що юрист пояснив, чи можна оформити відстрочку від мобілізації дистанційно. За словами Дмитра Соловйова, військовозобов'язаний має можливість подати заяву та необхідні документи до ТЦК поштою рекомендованим листом з описом вкладень.