Мобилизация в Украине: в ТЦК ответили, почему отсрочка действует лишь до 9 ноября

По словам спикера Романа Истомина, даже если документ об отсрочке будет получен в октябре, он все равно будет действовать только до начала ноября. Связано это с законом о военном положении.

Related video

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и некоторые военнообязанные граждане возрастом от 18 до 60 лет имеют право на отсрочку. При этом действует она лишь до 9 ноября. Об этом заявил спикер Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Роман Истомин во время брифинга, передает "Суспiльне".

По его словам, отсрочка от мобилизации украинцам предоставляется максимум на 90 дней, после чего этот документ нужно будет продлевать. Связано это с законом о военном положении и всеобщей мобилизации. Но в этот раз, если человек получил отсрочку в сентябре или октябре, она будет действовать все равно до 9 ноября.

"Отсрочка, предоставленная, например, 12 августа, действует до 9 ноября. Тогда вступит в силу новый указ президента о продлении срока мобилизации, и мужчины заново будут оформлять отсрочку, или она продолжится через единый государственный реестр. Но это не происходит автоматически — мужчина должен сам заниматься этим процессом. Отсрочка — это в первую очередь в интересах военнообязанного", — заявил Роман Истомин.

Отдельно спикер Полтавского ТЦК и СП добавил, что военнообязанные, у которых есть право на отсрочку, должны будут продлить ее, чтобы документ действовал и после 9 ноября. Для этого необходимо подать на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, в том числе и через приложение "Резерв+".

"В случае продления срока мобилизации, проверка оснований на отсрочку осуществляется с помощью единого государственного реестра призывников и резервистов", — добавил Роман Истомин.

Если через реестр невозможно провести проверку документов, тогда ТЦК и СП сообщает военнообязанного про необходимость предоставления необходимых документов. Если приходит отказ, тогда украинца могут отправить на медицинский осмотр для того, чтобы определить пригодность к военной службе.

Напомним, 10 сентября сообщалось, что юрист объяснил, можно ли оформить отсрочку от мобилизации дистанционно. По словам Дмитрия Соловьева, военнообязанный имеет возможность подать заявление и необходимые документы в ТЦК по почте заказным письмом с описью вложений.