Мобилизация в Украине: за что могут задержать мужчину и когда ТЦК обращается к полиции

Правоохранительные органы могут вмешаться в том случае, если военнообязанный украинец нарушает мобилизационное законодательство и не уточнил, к примеру, свое актуальное место проживания и другую личную информацию.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация и повестку могут вручить военнообязанным гражданам возрастом от 18 до 60 лет. Те, кто пытаются уклониться от призыва, могут столкнуться с последствиями. Об этом детальнее рассказали в материале "РБК-Украина".

Начальники территориальных центров комплектования и социальной поддержки могут обратиться за помощью к полиции, чтобы задержать уклониста. Это происходит при нескольких условиях.

Речь идет о случаях, когда лица не исполняют свои обязанности в ходе всеобщей мобилизации или совершают административное правонарушение. В частности:

если украинец не уточнил адрес проживания, контактные данные и другую личную информацию;

если приглашение в ТЦК или другие определенные места для выполнения обязанностей по воинскому учету были проигнорированы;

в случае, если гражданин не сообщил о новом месте жительства, которые влияют на воинский учет.

Также определены дополнительные меры принуждения. Например, если в полиции подготовили письменный ответ о том, что невозможно задержать и доставить в ТЦК и СП гражданина, тогда у начальника военкомата будет 5 дней на то, чтобы послать военнообязанному по почте уведомление с требованием об исполнении обязанностей.

Если спустя 10 дней после требования оно все же не было выполнено, тогда ТЦК и СП уже обращается в суд. Там могут принять решение о временном ограничении гражданина в праве на управление транспортным средством во время мобилизации. Такие меры могут действовать до исполнения обязанностей или до отзыва такого требования.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что в ТЦК ответили, почему отсрочка в ходе всеобщей мобилизации действует лишь до 9 ноября. По словам спикера Романа Истомина, даже если документ об отсрочке будет получен в октябре, он все равно будет действовать только до начала ноября. Связано это с законом о военном положении.