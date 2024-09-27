Мобилизация в Украине: как студенту получить отсрочку на период обучения

Адвокат Дмитрий Дончак отметил, что основным документом для подтверждения статуса студента является справка из Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

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В Украине продолжают действовать всеобщая мобилизация и военное положение, которые продлены до 9 ноября. Это означает, что мужчины призывного возраста могут получать повестки. Однако некоторые категории граждан, в частности студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Адвокат Дмитрий Дончак разъяснил, как студентам правильно оформить отсрочку.

Для этого нужно лично подать заявление в территориальный центр комплектования (ТЦК), используя шаблон из приложения №4 постановления КМУ № 560. К заявлению нужно приложить необходимые документы из перечня, приведенного в приложении №5 этого же постановления.

Рекомендуется подготовить два экземпляра заявления: один с приложениями для ТЦК, а на втором — ставят отметку о регистрации. Комиссия ТЦК в течение семи дней рассматривает заявление и принимает решение об отсрочке или ее отказе. Результат сообщают по телефону или по электронной почте.

Основным документом для подтверждения статуса студента является справка из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО), которую выдает учебное заведение. В ней должно быть указано, что студент получает следующий уровень образования, в соответствии с положениями части 2 статьи 10 Закона Украины "Об образовании".

Напомним, отсрочка от мобилизации предоставляется украинцам максимум на 90 дней. Когда вступит в силу новый указ президента о продлении срока мобилизации и военного положения, мужчины снова заново будут оформлять отсрочку, или же она продолжится через единый государственный реестр.

25 сентября народный депутат от фракции "Голос" Роман Костенко заявил, что Украине придется снизить призывной возраст, если Россия проведет всеобщую мобилизацию.