Те, у кого есть отсрочка, все равно должны быть готовы к возможной мобилизации, — ТЦК

Представитель военкомата Андрей Мороз отметил, что ВСУ постоянно нуждаются в пополнении. Он рассказал, как происходит мобилизация и куда отправляют хронически больных.

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Украинцы, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, должны быть готовы впоследствии оказаться на службе в ВСУ. Об этом в интервью "Западному курьеру" заявил и.о. заместителя начальника Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки подполковник Андрей Мороз.

Отсрочка от мобилизации в Украине — не гарант?

Представитель военкомата отметил, что ВСУ "постоянно требуется пополнение". Кроме того, в войске формируют новые части, которые получают западное оружие. Соответствующие учения проходят за рубежом.

"Поэтому мы постоянно проводим разъяснительную работу среди населения, что мобилизация это не страшно, это нужно", — пояснил Мороз.

Он подчеркнул, что свой гражданский долг должны выполнить все военнообязанные украинцы.

"Даже те, кто сегодня имеет право на отсрочку, должны понимать, что может наступить день, когда им придется пойти в ВСУ", — отметил работник ТЦК.

Мобилизация в Украине с хроническими болезнями

Мороз подтвердил, что украинцы, которым диагностировали хронические болезни, могут быть признаны ВВК годными и оказаться в ВСУ. Однако служить они будут не на фронте.

"Их назначают на тыловые должности, ремонтные подразделения. Каждый случай рассматривается индивидуально и человеку находят подразделение и должность, где он будет на своем месте", — уточнил он.

Как происходит мобилизация в Украине

Все военнообязанные проходят следующие этапы:

медкомиссию (ВЛК);

внутреннюю комиссию на областном сборном пункте, где анализируют состояние здоровья, гражданские навыки и психоэмоциональное состояние.

"Распределение по учебным центрам и затем воинским подразделениям мы проводим на основании этих показателей. Мы смотрим, где тот или иной человек будет максимально полезным — в десантно-штурмовых войсках, морской пехоте, инженерных войсках или тыловых должностях", — пояснил представитель ТЦК.

Напомним, и.о. заместителя руководителя Ивано-Франковского ОТЦК Андрей Мороз рассказал, что военнообязанных, которые не обновили свои данные, уже разыскивает полиция.

В СМИ объяснили, кому из украинцев грозит штраф за нарушение мобилизации.