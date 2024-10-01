Кабмин разрешил воинским частям призывать добровольцев без участия ТЦК, — Минобороны

В Минобороны заявили, что командиры воинских частей получили полномочия выдавать направления на ВВК и комплектовать боевые части добровольцами.

Related video

Воинские части получили право проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, добровольно желающих служить. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Важно

Украинцам присылают повестки по почте: как будут наказывать за неявку в ТЦК

Отмечается, что соответствующее постановление принял Кабинет Министров Украины. Так, военнообязанные и резервисты-добровольцы могут выбрать воинскую часть для службы без обращения в ТЦК.

В Минобороны заявили, что командиры воинских частей получили полномочия:

выдавать направления на военно-врачебную комиссию для определения пригодности к службе;

комплектовать боевые части добровольцами, желающими служить по призыву во время мобилизации.

Как сообщается, список воинских частей, командиры которых смогут осуществлять призыв добровольцев, будет определять Генеральный штаб.

"Мы максимально эффективно используем мотивацию украинцев защищать свое государство от российской вооруженной агрессии, давая возможность попасть на военную службу именно в то подразделение, которое избрали. Бригады получили инструменты, о которых уже давно просили — проводить качественный рекрутинг, результатом которого является адресный призыв добровольцев", — заявил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, постановление является инструментом, позволяющим существенно уменьшить время рекрутинга и гарантирующим, что каждый и каждый сможет присоединиться туда, где его желания и умения совпадают с потребностями обороны.

В Минобороны заявили, что принятое правительством постановление вносит изменения в Порядок проведения призыва на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 16.05.2024 № 560.

Ранее в ВРУ рассказали, когда рассмотрят законопроект, запрещающий мобилизацию до 25 лет. Министерство обороны разослало ТЦК директиву, в которой отметило, что граждане в возрасте до 25 лет мобилизации не подлежат. Но иногда таких людей все же могут призвать в армию, поэтому, отметила народный депутат Ирина Борзова, эту коллизию необходимо законодательно урегулировать.