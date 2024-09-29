В ВРУ рассказали, когда рассмотрят законопроект, запрещающий мобилизацию до 25 лет (видео)

Министерство обороны разослало ТЦК директиву, в которой отметило, что граждане в возрасте до 25 лет мобилизации не подлежат. Но иногда таких людей все же могут призвать в армию, поэтому, отметила народный депутат Ирина Борзова, эту коллизию необходимо законодательно урегулировать.

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На ближайшем заседании украинского парламента народные депутаты во втором чтении рассмотрят законопроект 11379-д, который урегулирует вопрос мобилизации украинских граждан в возрасте до 25 лет. Такую надежду во время телемарафона выразила член комитета ВР по вопросам молодежи и спорта Ирина Борзова.

Рассказ Ирины Борзовой о планах по принятию законопроекта слушайте с 4:58 по 7:14

По ее словам, Министерство обороны разослало директиву на районные и областные территориальные центры комплектации и социальной поддержки (ТЦК), где говорится, что мобилизации ограниченно пригодных быть не может.

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Впрочем, отметила народная избранница, иногда ограниченно пригодных или больных людей до 25 лет могут мобилизовать.

"Поэтому этот вопрос нужно решить на законодательном уровне. Не может быть какой-либо выборочной мобилизации до 25 лет", — подчеркнула она.

Также, сообщила Ирина Борзова, в законопроекте предлагается, что молодые люди, которые ушли на фронт добровольцами, смогут уволиться с военной службы.

"Потому что есть молодые люди, которые в 18 лет в 2022 году отказались от своих мечтаний, от учебы, от повседневной жизни", — рассказала нардеп, добавив, что они уже более 2,5 года защищают Украину с оружием в руках, но демобилизоваться не могут.

Напомним, ранее адвокаты рассказали, каких категорий мужчин может коснуться мобилизация до 25 лет.

Фокус писал, что заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин высказал свое мнение относительно призыва в армию, который, по его мнению, должен затронуть молодое поколение украинцев.