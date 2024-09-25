Только в некоторых случаях: нардеп рассказал о мобилизации мужчин старше 50 лет

Народный депутат Федор Вениславский отметил, что после 50 лет можно мобилизовать только лиц некоторых специальностей по отдельному документу.

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Мужчин в возрасте от 50 до 60 лет можно мобилизовать исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению. Такова общая позиция военного руководства высказанная в директиве. Об этом в комментарии LIGA.net заявил народный депутат от политической партии "Слуга народа", член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский.

По его словам, в директиве Командования Сухопутных сил действительно содержится положение об ограничении мобилизации мужчин в возрасте 50–60 лет. После 50 лет мобилизовать можно только тех мужчин, которые имеют дефицитные военно-учетные специальности. Отдельное мобилизационное распоряжение издает Генеральный штаб ВСУ.

Напомним, недавно народный депутат от политической партии "Европейская солидарность", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Алексей Гончаренко рассказал, что районные и областные территориальные центры комплектования получили директиву украинского командования по ограничению призыва молодежи до 25 лет и граждан старше 50 лет. Граждане в возрасте 50–60 лет могут оказаться в армии только в случае, если по ним ТЦК получил мобилизационное распоряжение, то есть запрос на мобилизацию конкретного человека.

Некоторые представители украинского командования усомнились в документе — его нет в открытом доступе, даже не все ТЦК получили директиву. По этой причине обычному украинцу будет трудно доказать сотрудникам ТЦК свою правоту.

К тому же по мнению некоторых военных, тайные директивы не могут менять столь серьезные вещи. Сначала нужно внести изменения в закон о мобилизации относительно общего набора в армию мужчин от 18 до 60 лет.

Позже в командовании Сухопутных войск отметили, что это решение принято с целью снижения общественного напряжения. Оно оформлено в установленном порядке и доведено до определенных воинских частей для служебного пользования.