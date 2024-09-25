Тільки в деяких випадках: нардеп розповів про мобілізацію чоловіків старше 50 років

Народний депутат Федір Веніславський зазначив, що після 50 років можна мобілізувати лише осіб деяких спеціальностей за окремим документом.

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Чоловіків віком від 50 до 60 років можна мобілізувати винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням. Така загальна позиція військового керівництва, висловлена в директиві. Про це у коментарі LIGA.net заявив народний депутат від політичної партії "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

За його словами, у директиві Командування Сухопутних сил дійсно міститься положення щодо обмеження мобілізації чоловіків віком 50-60 років. Після 50 років мобілізувати можна лише тих чоловіків, які мають дефіцитні військово-облікові спеціальності. Окреме мобілізаційне розпорядження видає Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно народний депутат від політичної партії "Європейська солідарність", член комітету Верховної Ради України з питань бюджету Олексій Гончаренко розповів, що районні та обласні територіальні центри комплектування отримали директиву українського командування щодо обмеження призову молоді до 25 років та громадян старше 50 років. Громадяни віком 50-60 років можуть опинитись в армії лише у випадку, якщо щодо них ТЦК отримав мобілізаційне розпорядження, тобто запит на мобілізацію конкретної людини.

Деякі представники українського командування засумнівались в документі — його немає у відкритому доступі, навіть не всі ТЦК отримали директиву. З цієї причини звичайному українцеві буде важко довести співробітникам ТЦК свою правоту.

До того ж на думку деяких військових, таємні директиви не можуть змінювати настільки серйозні речі. Спочатку потрібно внести зміни в закон про мобілізацію щодо загального набору в армію чоловіків від 18 до 60 років.

Пізніше в командуванні Сухопутних військ зазначили, що це рішення ухвалено з метою зниження суспільної напруги. Воно оформлене в установленому порядку та доведено до певних військових частин для службового користування.