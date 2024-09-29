У ВРУ розповіли, коли розглянуть законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років (відео)

Міністерство оборони розіслало ТЦК директиву, в якій наголосило, що громадяни віком до 25 років мобілізації не підлягають. Але інколи таких людей все ж можуть призвати до війська, тому, зазначила народна депутатка Ірина Борзова, цю колізію треба законодавчо врегулювати.

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На найближчому засіданні українського парламенту народні депутати у другому читанні розглянуть законопроєкт 11379-д, який врегулює питання мобілізації українських громадян віком до 25 років. Таке сподівання під час телемарафону висловила членкиня комітету ВР з питань молоді і спорту Ірина Борзова.

Розповідь Ірини Борзової про плани щодо прийняття законопроєкту слухайте з 4:58 по 7:14

За її словами, Міністерство оборони розіслало директиву на районні та обласні територіальні центри комплектації та соціальної підтримки (ТЦК), де йдеться, що мобілізації обмежено придатних бути не може.

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Утім, зазначила народна обраниця, інколи обмежено придатних або хворих людей до 25 років можуть мобілізувати.

"Тому це питання потрібно вирішити на законодавчому рівні. Не може бути будь-якої вибіркової мобілізації до 25 років", — наголосила вона.

Також, повідомила Ірина Борзова, у законопроєкті пропонується, що молоді люди, які пішли на фронт добровольцями, зможуть звільнитися з військової служби.

"Тому що є молоді люди, які в 18 років у 2022 році відмовились від своїх мрій, від навчання, від повсякденного життя", — розповіла нардепка, додавши, що вони вже понад 2,5 роки захищають Україну зі зброєю в руках, але звільнитися не можуть.

Нагадаємо, раніше адвокати розповіли, яких категорій чоловіків може торкнутись мобілізація до 25 років.

Фокус писав, що заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін висловив свою думку щодо призову в армію, який, на його думку, має зачепити молоде покоління українців.